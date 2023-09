Incredibile Smart TV Samsung 24" sotto i 200€, solo per oggi

Solo per oggi, acquisti la Smart TV Samsung 24″ a soli 185 euro, invece di 239 euro. Grazie a questa incredibile offerta, che trovi solo su Amazon, ottieni un televisore di ultima generazione da 24 pollici con tecnologia HDR a meno di 200 euro. Una promozione eccezionale che non puoi farti sfuggire. Perciò approfittane subito, visto che hai ancora poche ore di tempo per aggiudicartela.

Dotata di ogni comfort, devi sapere questa smart TV ha i migliori assistenti vocali integrati come Bixby e Alexa. Inoltre, è anche compatibile con Google Assistant. In questo modo puoi gestire ogni suo comando direttamente con la tua voce, senza bisogno di utilizzare il telecomando che, comunque, si presenta con un design pratico e moderno. Infine, se sei cliente Prime, hai anche la consegna gratuita e puoi pagare in comode rate a tasso zero.

Smart TV Samsung 24″: ideale in ogni spazio, tecnologia formidabile

La Smart TV Samsung 24″ è la soluzione ideale per ogni spazio. Piccola, compatta e dal design unico, si adatta perfettamente a tutti i tipi di arredamento collocandosi senza disturbo, ma in modo funzionale in ogni stanza della casa, in ufficio e anche in camper, roulotte, bungalow e tenda. Grazie alla tecnologia HDR ottieni dettagli e sfumature spettacolari, molto più accurate. La modalità Ultra Clean View analizza i contenuti originali e restituisce le immagini con la qualità più alta senza distorsioni.

Dotata di tecnologia PurColor, mostra immagini dai colori naturali. Insomma, questa smart TV è proprio speciale. Acquistala subito a soli 185 euro, invece di 239 euro. Per ottenere questo prezzaccio devi essere un cliente Prime. Attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.