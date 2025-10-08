Incredibile su Amazon: il mouse Venom RAM X pesa niente e costa ancora meno

Su Amazon abbiamo scovato un’offerta incredibile per i gamer pro che vogliono sempre di più. Protagonista il mouse Venom RAM X che è super leggero e molto preciso. Oggi costa ancora meno grazie a questa promozione eccezionale. Mettilo in carrello a soli 17,99 euro! Con meno di 20 euro hai un vero e proprio mouse gaming wireless dalle prestazioni eccellenti.

La caratteristica principale di questo mouse da gaming è il suo peso. Essendo ultraleggero risulta estremamente confortevole e preciso. Inoltre, grazie alla doppia modalità con funzionamento wireless senza ritardi e modalità di gioco durante la ricarica cablata vivi un divertimento no-stop. Insomma, questo è davvero un gran prodotto per qualità e design innovativi.

Con una sola ricarica puoi goderti lunghe sessioni di gioco. Infatti, la batteria integrata offre fino a 50 ore di funzionamento. Nella confezione trovi il cavo di gioco e ricarica intrecciato da 1,7 metri. Grazie ai 6 pulsanti programmabili e fino a 10000 dpi con connettività wireless senza ritardi a 2,4 GHz giocare non è mai stato così bello. Senti tra le mani un vero mouse da gaming.

Il sensore ottico Pixart è super reattivo e preciso. Usandolo ti assicura un’ottima sensazione e un controllo perfetto. Cosa stai aspettando? Acquista adesso il mouse Venom RAM X su Amazon a soli 17,99 euro!