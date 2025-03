Incrementa le tue prenotazioni con Nexi XPay Hotel: ecco come

Il settore ricettivo è uno di quelli nei quali la concorrenza è più forte e per ogni attività è un’esigenza doversi distinguere. Per farlo esistono diverse soluzioni, tra cui quella di assicurare ai propri clienti una prenotazione non solo semplice ma anche conveniente. Ed è quello che Nexi XPay Hotel consente di fare in maniera estremamente conveniente: acquista Nexi XPay Pro a canone 0 senza costi di attivazione e con tutti i servizi esclusivi inclusi.

Tecnologia e innovazione al servizio dell’ospitalità

Hotel, resort, B&B, ostelli, campeggi e ogni struttura ricettiva possono trovare in Nexi Xpay Hotel la soluzione migliore per la gestione della propria attività. Nexi XPay Pro, infatti, include una serie di funzionalità che trasformano l’esperienza di prenotazione in un processo semplice, sicuro e veloce.

Il sistema di pagamento integrato garantisce transazioni rapide e affidabili, riducendo le attese e migliorando la soddisfazione del cliente. Oltre alla gestione dei pagamenti, la piattaforma offre strumenti di analisi approfondita come statistiche dettagliate, report e suggerimenti personalizzati per ottimizzare le tariffe e le strategie promozionali.

La funzionalità più apprezzata dagli albergatori è il sistema di gestione delle caparre che consente di raccogliere le garanzie di prenotazione senza processare immediatamente il pagamento. Questo riduce significativamente i casi di no-show e aumenta la liquidità disponibile per la struttura.

Il cliente fornisce i dati della carta una sola volta in un ambiente sicuro e l’hotel può successivamente addebitare l’importo concordato in base alle politiche di cancellazione stabilite. Il sistema supporta oltre 30 metodi di pagamento internazionali, inclusi quelli più popolari in mercati emergenti come Cina e Russia, permettendo di attrarre clientela da tutto il mondo. Inoltre, l’integrazione con il servizio di fatturazione elettronica automatizza completamente il processo amministrativo, riducendo il carico di lavoro del personale.

Nexi XPay Hotel rappresenta uno strumento imprescindibile per chi vuole incrementare le prenotazioni e offrire ai propri clienti un’esperienza di soggiorno impeccabile. Provalo ora con la promozione per averlo a canone zero e accedere a commissioni competitive.