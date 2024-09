Indagine antitrust su Microsoft in Germania?

Il Bundeskartellamt della Germania ha annunciato che Microsoft e le sue sussidiarie sono soggette al controllo della nuova legge (German Competition Act) approvata a gennaio 2021. L’autorità antitrust può vietare l’uso di pratiche anticoncorrenziali alle aziende che hanno una posizione dominante in determinati mercati. Nel comunicato stampa ci sono riferimenti alle correlazioni tra sistemi operativi, software di produttività, servizi cloud e intelligenza artificiale generativa.

Nessuna indagine prevista al momento

La designazione ha una durata di cinque anni. Durante questo periodo di tempo, l’autorità antitrust tedesca vigilerà sulle attività di Microsoft. Al momento non è stata presa nessuna decisione sull’avvio di possibili procedimenti per esaminare specifiche pratiche adottate dall’azienda di Redmond. Gli stessi controlli si applicano anche a Google, Meta, Amazon e Apple.

Nel comunicato stampa viene sottolineata la presenza di Microsoft in diversi mercati. Il suo ampio portafoglio di prodotti comprende Windows, Microsoft 365, Azure, Teams, Xbox e LinkedIn. In molti casi ha un significativo vantaggio sui concorrenti dovuto alla stretta interconnessione tra vari prodotti.

La sua posizione dominante nel mercato cloud con Azure è stata sfruttata per sottoscrivere accordi commerciali con OpenAI e altre aziende che sviluppano modelli di IA generativa, tra cui Mistral AI e Inflection AI. L’assistente Copilot utilizza i modelli GPT e DALL-E di OpenAI.

L’azienda di Redmond deve rispettare il Digital Markets Act (DMA) in Europa, ma la legge impone obblighi solo per Windows e LinkedIn. Inoltre, il testo è stato scritto prima del boom dell’IA generativa. Il German Competition Act ha invece un’applicazione più ampia, come ha dichiarato il presidente del Bundeskartellamt:

La nostra decisione si applica a Microsoft nel suo complesso, non solo ai singoli servizi o prodotti. Allo stesso tempo, Microsoft è soggetta alle disposizioni UE applicabili ai gatekeeper ai sensi del Digital Markets Act. Tuttavia, le regole si applicano solo al sistema operativo Windows e alla rete LinkedIn. Sulla base della nostra decisione, possiamo fermare le pratiche anticoncorrenziali che non sono coperte dal DMA

Un portavoce di Microsoft ha dichiarato: