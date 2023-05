IndexGPT (JPMorgan): come ChatGPT, ma per investire

Tra le molte realtà impegnate sul fronte dell’intelligenza artificiale c’è anche JPMorgan Chase: la multinazionale finanziaria statunitense sta sviluppando un servizio che sarà con tutta probabilità battezzato IndexGPT. Dalla natura e dal funzionamento simili a quelli di ChatGPT, è però pensato con l’esplicito obiettivo di fornire consigli personalizzati a chi desidera investire.

Un’IA per consigli sugli investimenti: IndexGPT di JPMorgan

A renderlo noto è stata la redazione di CNBC, dopo essere venuta a conoscenza del progetto. Il marchio è già stato registrato nelle scorse settimane. Nella documentazione abbiamo rinvenuto una descrizione che lascia ben poco margine di errore: Fornisce l’uso temporaneo di un software cloud computing online non scaricabile, mediante l’intelligenza artificiale, per la selezione tramite software di titoli e asset finanziari .

In altre parole, un’IA addestrata per suggerire su quali azioni o asset puntare. Verrebbe così reso potenzialmente più semplice e immediato l’accesso agli strumenti di investimento da parte dei meno esperti e dei non addetti ai lavori. Cosa potrebbe mai andare storto?

Anche il ruolo del consulente finanziario potrebbe dunque rientrare tra quelli messi in discussione dall’avvento dei modelli di intelligenza artificiale sempre più evoluti.

La propensione del gruppo newyorkese alla sperimentazione delle tecnologie emergenti è cosa nota. Lo scorso anno, JPMorgan ha deciso di puntare sul metaverso, dopo che i suoi vertici si sono espressi in modo entusiasta a proposito di DeFi e blockchain.

Al momento non si registrano dichiarazioni ufficiali a proposito di IndexGPT. Considerando la velocità con cui sta evolvendo il settore IA, non è difficile immaginare un annuncio in tempi brevi, sempre che il progetto sia centrale per la multinazionale come sostenuto oggi da CNBC. Ricordiamo che altri big del settore hanno già reso noto di aver messo in campo iniziative simili: su tutti Goldman Sachs e Morgan Stanley. Come insegna OpenAI, arrivare primi e battere sul tempo la concorrenza è fondamentale.