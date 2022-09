JPMorgan sceglie il Metaverso: servizio offerto a tutti i clienti

La realtà del Metaverso sta interessando anche le grandi banche che, sempre più spesso, scelgono di avvicinarsi a questo mondo offrendo nuove opportunità di investimento ai propri clienti. Questa volta è JPMorgan ad aver annunciato una novità particolarmente interessante.

Sostanzialmente l’istituto di credito statunitense sta cercando un manager che possa gestire la sua realtà virtuale sviluppando opzioni legate a “Web3, Crypto, Fintech e Metaverse“. La collocazione di questo nuovo dipendente sarà presso il “Department of Banking Technology, Media and Telecommunications Payments sulla costa occidentale degli Stati Uniti“.

Il nuovo responsabile dovrà non solo gestire gli attuali clienti, ma dedicarsi alla ricerca di nuovi. L’obiettivo sarà quello di offrire anche possibilità di investimento non solo tradizionali, ma anche innovative. Tra queste ultime ci sono le criptovalute e anche il Metaverso. Nell’annuncio infatti si legge:

Non esiste uno scenario industriale pronto per questi segmenti. Il richiedente deve essere in grado di creare una tabella di marcia, produrre strutture e lavorare con aziende in rapida crescita in un ambiente di incertezza.