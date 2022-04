Secondo JPMorgan DeFi e Blockchain sono vere nuove tecnologie

L’adozione del mondo crittografico da parte delle grandi istituzioni non cede il passo. Tra queste compaiono anche i grossi istituti di credito. Difatti, proprio JPMorgan Chase, una delle banche Big Four americane insieme a Bank of America, ha tessuto le lodi alla criptosfera.

In pratica, Jamie Dimon, CEO di JPMorgan Chase, ha definito la Finanza Decentralizzata (DeFi) e la Blockchain vere nuove tecnologie del futuro. Secondo quanto dichiarato da Dimon, queste possono già oggi essere implementate nei servizi destinati tanto al privato quanto al pubblico.

Inoltre, Dimon non ha mancato di sottolineare che JPMorgan si sta muovendo a passi rapidi verso questa innovazione, facendo intuire che presto potremmo assistere a importanti novità sotto questo aspetto.

JPMorgan Chase parla agli azionisti di DeFI e Blockchain

Jamie Dimon, in occasione della lettera annuale agli azionisti, ha voluto dedicare una parte anche a Finanza Decentralizzata (DeFi) e Blockchain. Definendole vere tecnologie, ha spiegato come queste potranno cambiare il futuro anche di una realtà solida e forte come quella di JPMorgan Chase. Prima però ha voluto introdursi menzionando le sfide che il mondo sta affrontando:

Ci troviamo di fronte a sfide a ogni svolta: una pandemia, azioni governative senza precedenti, una forte ripresa dopo una recessione globale acuta e profonda, elezioni statunitensi altamente polarizzate, inflazione crescente, una guerra in Ucraina e drammatiche sanzioni economiche contro la Russia. Mentre tutto questo tumulto ha gravi conseguenze sulla nostra azienda, il suo effetto sul mondo, con l’estrema sofferenza del popolo ucraino e la potenziale ristrutturazione dell’ordine globale, è molto più importante.

Dentro questa realtà difficile e sofferta, spiccano le doti di nuove tecnologie future che già nel presente possono cambiare le sorti per una gestione sempre più ottimale. Parlando di DeFi e Blockchain, Jamie Dimon ha introdotto i progetti di JPMorgan Chase:

La Finanza Decentralizzata e la Blockchain sono vere nuove tecnologie che possono essere implementate sia in modo pubblico che privato, con o senza autorizzazione.

Riteniamo che ci siano molti usi in cui una Blockchain può sostituire o migliorare contratti, proprietà dei dati e altri miglioramenti.

JPMorgan Chase è in prima linea in questa innovazione. Utilizziamo una rete blockchain chiamata Liink per consentire alle banche di condividere informazioni complesse e utilizziamo anche una blockchain per spostare depositi in dollari USA tokenizzati con JPM Coin.

