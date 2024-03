Tifa Italia a Indian Wells: guarda Sinner in streaming

Sinner può mettere a segno un’altra impresa, allungando le mani sul trofeo di Indian Wells. Sul suo cammino c’è però il numero due del ranking, Alcaraz: guarda la partita in streaming su NOW per vivere in diretta le emozioni del torneo.

Guarda Sinner in streaming a Indian Wells

Dopo aver superato senza troppe difficoltà il ceco Lehecka ai quarti di finale, il tennista altoatesino si trova a dover affrontare un avversario al suo livello. Lo spagnolo, che ha battuto il tedesco Zverev (in un match interrotto per l’invasione di un gantesco sciame di api sul terreno di gioco), non è disposto a cedere il passo all’italiano. L’altra semifinale è invece quella che vede di fronte lo statunitense Paul e il russo Medvedev. Ricordiamo che Djokovic è stato eliminato dal nostro connazionale Nardi nei turni precedenti. Per quanto riguarda il femminile, invece, non ci sono più italiane in gara. Le due semifinali sono Swiatek-Kostyuk e Gauff-Sakkari. La grande favorita è la polacca, numero uno al mondo. Puoi approfittare dell’offerta in corso e attivare il tuo abbonamento al pass Sport a prezzo scontato.

Con la sottoscrizione hai accesso non allo streaming degli Indian Wells e agli altri tornei del grande tennis, ma anche al calcio di Serie A, Champions League, Europa League e conference League, senza dimenticare il basket, le gare della Formula 1, la MotoGP e tanto altro. Per saperne di più rimandiamo alla pagina dedicata.

Forse non tutti lo sanno, ma Sinner ha appena ottenuto un altro record nella storia del tennis italiano. È quello relativo alle 17 vittoria di fila in singolare nel circuito maggiore. Si è così lasciato alle spalle un’altra leggenda come Panatta, attivato a 16 nel lontano 1976. Riuscirà a fare ancora meglio? Scoprilo in streaming su NOW.