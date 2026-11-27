Se fai veloce oggi puoi fare un vero colpaccio portandoti a casa uno degli smartwatch più interessanti e robusti esistenti sul mercato al minimo storico finora registrato su Amazon. Stiamo parlando dell’Amazfit T-Rex 3 da 48 mm che oggi puoi avere a 164,94 euro, anziché 299,90 euro.

Sembra incredibile ma posso assicurarti che è tutto vero e non ci sono assolutamente errori. Potrai avvalerti infatti di uno sconto già applicato sul pezzo di listino del 27% e un ulteriore ribasso del 25% che si applicherà al check-out. In questo modo avrai un risparmio di oltre 126 euro sul totale e puoi anche decidere di acquistarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis.

Amazfit T-Rex 3: supera qualsiasi limite

Con l’Amazfit T-Rex 3 potrai vivere qualsiasi avventura e superare ogni limite che pensavi inarrivabile. Ha una lunetta in acciaio inossidabile, un robustissimo cinturino in silicone liquido, resistenza all’acqua fino a 100 metri, al caldo fino a 70° C e al freddo fino a -30° C. In pratica potrai fare di tutto senza preoccupazioni. E poi è dotato di un luminosissimo display AMOLED con picco da 2000 nit.

Offre oltre 170 modalità di allenamento con aggiornamenti delle prestazioni in tempo reale, analisi della potenza di corsa e riepiloghi post allenamento. Con Zepp Coach inoltre potrai avvalerti di piani di allenamento personalizzati generati dall’intelligenza artificiale in base alle tue esigenze. Con il GPS dual-band e la connessione a 6 sistemi satellitari puoi tracciare i tuoi percorsi in modo estremamente preciso. E potrai avvalerti di una batteria straordinaria che arriva a 27 giorni di utilizzo tipico, 13 giorni di uso intenso o 42 ore in modalità GPS accurato.

Se vuoi uno smartwatch indistruttibile e con tantissime funzionalità pagandolo molto meno non devi assolutamente farti sfuggire questa opportunità. Quindi vola su Amazon e acquista il tuo Amazfit T-Rex 3 da 48 mm a 164,94 euro, anziché 299,90 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.