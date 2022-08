Inflazione record: metti in salvo i tuoi risparmi al più presto

Secondo i dati Eurostat il tasso di inflazione a luglio ha raggiunto l’ 8,9 % nell’eurozona, in aumento rispetto all’8,6% di giugno, mentre lo scorso anno il tasso d’inflazione era del 2,2%.

Per quanto riguarda l’Unione Europea l’inflazione raggiunge invece il 9,8%, in aumento rispetto al 9,6% di giugno, mentre un anno prima era del 2,5%.

Trovare degli investimenti che possano proteggere dall’inflazione è importante per preservare i propri risparmi.

Fineco Bank offre un’ampia gamma di strumenti per diversificare i propri investimenti. Con un unico conto multivaluta, permette di accedere ad investimenti su 26 borse mondiali, materie prime, criptovalute ed ETF.

Con la sua offerta di prodotti e servizi finanziari a 360° gradi – che include carte di pagamento, trading, investimenti, consulenza finanziaria, mutui e prestiti – è risultata al primo posto in Italia nella World’s Best Banks 2022 di Forbes.

Per aprire un conto con Fineco Bank clicca qui

I dati

Il contributo più elevato arriva dell’energia, con il tasso di inflazione annuo al 39,7% dovuto alla situazione di stallo tra Ucraina e Russia che ha avuto effetti negativi sul fabbisogno energetico globale. L’energia è seguita da cibo, alcol e tabacco, che hanno raggiunto il 9,8%, rispetto all’8,9% di giugno.

Per quanto riguarda l’Italia l’inflazione è diminuita leggermente all’8,4% mentre a giugno era dell’ 8,5%, ma il carrello della spesa è rincarato del 9,1%, si tratta di un record dal 1984.

Nel resto d’Europa i tassi annualizzati più bassi sono stati registrati in Francia, a Malta (entrambe al 6,8%) e Finlandia (8%). Mentre i tassi più alti sono stati registrati in Estonia (23,2%), Lettonia (21,3%) e Lituania (20,9%). Rispetto a giugno, l’inflazione annuale è diminuita in sei Stati membri, è rimasta stabile in tre ed è aumentata in diciotto.

L’inflazione

L’inflazione indica una crescita generalizzata e continuativa dei prezzi nel tempo che porta ad una diminuzione del potere d’acquisto. In altri termini possiamo dire che riduce il valore della moneta nel tempo. Si tratta di un’ indicatore molto importante perché il livello dei prezzi condiziona il potere di acquisto delle famiglie e influisce sull’andamento generale dell’economia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.