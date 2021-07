InfoCert, occhio ai falsi aggiornamenti di Dike

InfoCert ha inviato una mail ai propri utenti per raccomandare massima attenzione circa un tentativo di phishing in corso in questi giorni e riferito al noto software per la firma digitale Dike.

InfoCert, nessun allarme Dike

L'email in arrivo riporta in oggetto “Aggiornamento critico Dike“, creando dunque un falso allarme ed una falsa urgenza attorno ad un problema di fatto inesistente. Il mittente della mail sembra essere “Dike Infocert”, ma il gruppo spiega come si tratti di un falso con finalità truffaldine. All'interno del PDF allegato alla mail, spiega InfoCert, “un link rimanda al download di un file di installazione, che se avviato, installa un software di controllo remoto dando agli attaccanti l’accesso alla macchina della vittima“. In caso di errore, il software (che potrebbe consentire il controllo remoto del pc) può essere disinstallato normalmente da Windows secondo le solite modalità previste da pannello di controllo.

InfoCert raccomanda massima attenzione ricordando alcuni elementi base da tenere in considerazione per non cadere mai in tentativi di phishing come quello segnalato: