Infomaniak: l'hosting green che rispetta l'ambiente

La creazione di un sito web professionale necessita di un servizio hosting in grado di offrire prestazioni elevate, sicurezza e un servizio di assistenza di qualità. Tre elementi cardine per qualsiasi tipo di progetto, anche se si vuole aprire un blog personale.

I servizi di web hosting di Infomaniak si distinguono dalla maggior parte della concorrenza per il rispetto nei confronti dell’ambiente, il rispetto dei dati personali e la sovranità dei suoi servizi in Svizzera. Una politica quella dell’azienda svizzera indipendente che trova riscontro non soltanto a parole, ma soprattutto nei fatti, con la realizzazione di soluzioni cloud etiche. Tutti i piani Hosting proposti da Infomaniak per gli utenti di Punto Informatico sono in sconto del 30% fino al 31 agosto 2024 utilizzando questa promo code SC-30-OFF-90F9C per i piani di 12 mesi, è possibile richiedere un periodo di prova gratuito di 30 giorni tramite questa pagina.

L’impegno di Infomaniak per un hosting green

Nel corso degli anni, l’azienda Infomaniak ha ottenuto diversi riconoscimenti legati allo sviluppo sostenibile, tra cui il Premio Cantonale per lo Sviluppo Sostenibile 2023. Merito dei suoi numerosi impegni ecologici, perseguiti in primis dal fondatore Boris Siegenthaler e sposati in toto dallo staff di oltre 240 dipendenti.

A questo proposito, l’azienda elvetica riesce a compensare al 200% le sue emissioni di anidride carbonica derivanti dalla produzione e lo smaltimento di server, dagli spostamenti dei collaboratori in auto o in treno per motivi di lavoro e dalla produzione di energia elettrica. Al momento è attivo un progetto di stoccaggio dell’anidride carbonica presso una riserva forestale del Cantone del Jura.

Un ulteriore aspetto da rimarcare è l’utilizzo di energia elettrica prodotta soltanto da fonti rinnovabili. Nello specifico, ci stiamo riferendo all’energia che l’azienda impiega per alimentare i suoi uffici e i centri di elaborazione dati: per il 60% proviene da fonti idroelettriche, per il 40% invece da fonti rinnovabili.

I servizi dell’hosting web di Infomaniak

La soluzione Hosting Web di Infomaniak è ideale per la realizzazione di un sito o blog professionale, attraverso cui presentare e vendere i propri servizi. Sono inclusi almeno 20 siti e 250 GB di spazio SSD, il backup e il ripristino automatico, l’assistenza tecnica per telefono e email, più database e traffico illimitati.

La creazione del sito è alla portata di tutti, grazie all’inclusione di Site Creator, che rende ogni tipo di progetto personalizzabile al 100% con la semplice tecnica del drag-and-drop. Non mancano nemmeno i CMS più popolari come WordPress, PrestaShop, Joomla, Dolibarr e Drupal.

I piani hosting di Infomaniak integrano inoltre una protezione antivirus completa, un monitoraggio in tempo reale per riscontrare eventuali vulnerabilità (e la loro correzione automatica) e un sistema di difesa dagli attacchi DDoS professionale.

Prezzi

Al momento Infomaniak propone tre soluzioni: Hosting Starter, Hosting Web/WordPress, Server Cloud Gestito. Infomaniak offre anche servizi di cloud computing per utenti che hanno bisogno di maggiori risorse, per esempio il piano VPS Lite a partire da 3 euro al mese (ideale per ospitare e creare app o siti con risorse cloud preconfigurate a un prezzo vantaggioso) e il Public Cloud, un’infrastruttura cloud per le imprese che si pone come alternativa a Google Cloud, Azure e AWS.

Hosting Starter è gratuito: puoi prenderlo in considerazione se desideri un semplice spazio con cui condividere curriculum e profili social.

Il più venduto è la soluzione Hosting Web, disponibile a partire da 5,75 euro al mese. Tra le altre cose include le tecnologie più diffuse per la creazione di siti web dinamici (HTML, CSS, PHP, ecc.), traffico illimitato e un indirizzo email gratuito con il proprio dominio.

C’è infine la soluzione Server Cloud Gestito a partire da 29 euro al mese, ideale per chi ha bisogno di prestazioni ancora maggiori. Lo spazio SSD disponibile parte da 250 GB e può arrivare fino a 2 TB, sono presenti sistemi avanzati di cache (tra cui Memcache e Redis) e le risorse garantite con un monitoraggio in tempo reale.

