Infomaniak: l'hosting web eco-friendly per un futuro più verde

Alla base della scelta di un servizio di web hosting ci possono essere diversi fattori, ad esempio la qualità dell’infrastruttura a cui si appoggia e le prestazioni in grado di offrire. Sempre più persone stanno poi prendendo in considerazione un altro fattore: il rispetto dell’azienda di web hosting per l’ambiente.

D’altronde, negli ultimi anni il tema green è diventato estremamente importante anche in ambito tech. A questo proposito ti segnaliamo la soluzione di Infomaniak, azienda con sede a Ginevra, in Svizzera, specializzata nel settore di web hosting: la loro missione è promuovere l’indipendenza tecnologica in Europa, rispettando l’ecologia, la privacy e le persone.Il loro servizio di hosting web ottimizzato per WordPress e i principali CMS disponibili sul mercato a partire da 5,75 euro al mese. La promozione è consultabile su questa pagina del sito ufficiale Infomaniak.

L’hosting web eco-friendy di Infomaniak

Dal 2007, Infomaniak adotta pratiche esemplari per ridurre la propria impronta ecologica. Per esempio, i suoi data center utilizzano tecnologie ad alta efficienza energetica e vantano un eccellente indice di efficienza energetica (PUE) di 1.06, significativamente inferiore alla media europea di 1.8. L’azienda ottimizza il raffreddamento delle infrastrutture sfruttando l’aria esterna filtrata, riducendo così la dipendenza dagli impianti di climatizzazione tradizionali.

Inoltre, Infomaniak va oltre con il suo nuovo data center, che integra un sistema innovativo per il recupero dell’energia consumata, permettendo di riscaldare fino a 6.000 appartamenti all’anno.

Infomaniak si impegna anche a prolungare la durata di vita dei suoi server per limitare l’impatto ambientale della loro produzione. Quando i server non soddisfano più le esigenze di determinati servizi, vengono riassegnati ad altri utilizzi. I dispositivi obsoleti, invece, vengono riciclati completamente, seguendo un approccio di economia circolare.

Infine, i team di sviluppo lavorano costantemente per ottimizzare le prestazioni dei prodotti e dei servizi, evitando sprechi di risorse e garantendo soluzioni sostenibili ed efficienti.

L’offerta sul piano hosting per siti WordPress

L’hosting web di Infomaniak, ottimizzato per WordPress e i CMS più popolari, offre un disco SSD da 250 GB, database e traffico illimitati, i servizi di backup e ripristino del sito automatici e un’assistenza tecnica professionale per telefono e via e-mail.

Un altro punto di forza è rappresentato dall’infrastruttura in grado di garantire performance di assoluto livello. Più un sito è veloce, migliore sarà l’esperienza per gli utenti che visitano il portale, con benefici importanti dal punto di vista del posizionamento nella SERP di Google (pagina dei risultati del motore di ricerca).

Il piano hosting web di Infomaniak parte da 5,75 euro al mese, con la possibilità di beneficiare di 30 giorni gratuiti.