Infomaniak Mail: l'alternativa sicura e gratuita a Gmail

Se dopo tanti anni hai deciso di affidarti a un nuovo servizio di posta elettronica indipendente e sicuro, una tra le migliori opzioni disponibili è Infomaniak Mail, un servizio e-mail gratuito e affidabile, che non analizza i dati personali dei suoi utenti per trarne profitto a differenza invece dei principali player del settore.

Con Infomaniak Mail ci si affida a una società svizzera che archivia dati di migliaia di privati, istituzioni e imprese da più di 30 anni. Ciò che distingue Infomaniak da altre aziende concorrenti è un modello di business orientato esclusivamente agli interessi degli utenti, senza avere la necessità di assecondare le esigenze di soggetti terzi come le agenzie pubblicitarie.

Un altro vantaggio significativo è l’utilizzo di una tecnologia indipendente per la realizzazione del servizio di webmail. Ciò fa sì che le possibilità di attacco da parte degli hacker siano limitate. Inoltre, se si guarda all’aspetto legale, Infomaniak Mail è conforme al RGPD, il regolamento generale sulla protezione dei dati pubblicato dall’Unione europea, e vanta una delle leggi sulla protezione dei dati più severe al mondo (quella svizzera, ndr).

Il servizio Webmail è attivabile gratis tramite questa pagina del sito ufficiale Infomaniak.

Le caratteristiche chave di Infomaniak Mail

Infomaniak Mail è un programma di posta sicuro con cui ogni utente è in grado di gestire e-mail, contatti e calendari da computer o smartphone. Ad oggi Infomaniak conta più di un milione di indirizzi e-mail professionali.

Indirizzo e-mail personalizzato

Tra le opzioni disponibili vi è quella di un indirizzo e-mail personalizzato, utile nel caso in cui si voglia assegnare un indirizzo e-mail professionale ai collaboratori, con il nome di dominio della propria attività. Questo fa parte del piano a pagamento.

AI

Una delle caratteristiche chiave del servizio di posta elettronica svizzero è l’aiuto offerto dall’intelligenza artificiale, per un’elaborazione delle e-mail più rapida e sicura. L’IA di Infomaniak aiuta gli utenti a scrivere, tradurre, riformulare del testo e rispondere ai messaggi più velocemente, corregge l’ortografia e la grammatica, ed in più traduce le e-mail con uno stile personale.

Il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Infomaniak è in continua evoluzione. Ciò permette ai titolari del servizio Mail di sfruttare ogni anno nuove funzionalità diverse, pronte a semplificare la quotidianità mantenendo l’assoluta riservatezza dei dati personali.

Protezione da virus e spam

Il servizio di messaggistica di Infomaniak utilizza i filtri SPF, DMARC e DKIM, per una protezione automatica contro i virus contenuti nelle e-mail e dallo spam. Inoltre, l’utilizzo dei filtri citati qui sopra aiuta a proteggere gli utenti dallo spoofing, un attacco informatico che si basa sulla falsificazione dell’identità.

Sicurezza

Oltre alla protezione da virus e messaggi indesiderati, Infomaniak garantisce un livello di sicurezza premium, conservando le caselle di posta in due datacenter in un backup al fine di prevenire perdite di dati. Questi possono essere ripristinati entro 7 giorni. Oltre a questa misura di sicurezza, i dati vengono archiviati esclusivamente in Svizzera, pertanto sono protetti da una delle giurisprudenze più rigide in termini di protezione della privacy.

Migrazione semplificata

Se si sceglie di passare a Infomaniak Mail da un altro servizio di posta elettronica, la procedura di migrazione è semplice e alla portata di tutti. Contatti e rubriche si possono importare tramite un file VCARD o CSV, così come calendari e promemoria. La procedura è altrettanto facile per il trasferimento delle e-mail e dei nomi di dominio. Per semplificare il più possibile la migrazione, è stato sviluppato un tool proprietario.

I dettagli completi del servizio di posta elettronica Infomaniak Mail sono disponibili su questa pagina del sito Infomaniak.