Infomaniak Swiss Backup: la tranquillità di dati sempre protetti

Al mondo d’oggi mettere al sicuro i propri dispositivi e dati personali con un servizio di backup professionale è di fondamentale importanza, tanto per i privati quanto per le aziende. Una delle minacce più serie al riguardo è il ransomware 2.0, l’evoluzione del malware utilizzato dai cybercriminali per inibire l’accesso al computer, rendendolo di fatto inutilizzabile (con pesanti ripercussioni anche sui dati conservati fino a quel momento). Ma esistono anche rischi “fisici” legati alla perdita di dati, come danni causati dall’acqua e dal fuoco, ma anche il furto e la perdita di apparecchiature o semplicemente il danneggiamento del dispositivo dovuto a una caduta o a un guasto che lo renda inutilizzabile.

Sono diverse le soluzioni disponibili sul mercato. Tra le migliori si annovera Swiss Backup, il servizio di backup svizzero proposto dall’azienda di web hosting Infomaniak con sede a Ginevra. Tre le opzioni messe a disposizione dei suoi utenti: il software Acronis, la soluzione kDrive e uno spazio di archiviazione cloud compatibile con i protocolli SFTP, S3 o Swift.

Swiss Backup con il software Acronis (per le imprese)

Se l’obiettivo è proteggere l’integrità dei computer desktop di un’azienda, la scelta ideale è l’utilizzo di Acronis Protect Cloud, il software più potente oggi disponibile per una gestione centralizzata dei backup e della cybersicurezza. Con Swiss Backup le imprese possono contare su un backup continuo dei dati su almeno tre supporti distribuiti in due datacenter, con in più una protezione totale dagli attacchi informatici contro sistemi, applicazioni e dati.

La difesa è valida su un’ampia gamma di dispositivi. Si va dai PC Windows ai Mac, dai device Android a quelli iOS, dalle macchine virtuali (con supporto a VMware, Citrix Xen, KVM, Virtuozzo, Hyper-V,Red Had e Oracle VM) ai server (Windows, Linux), fino ai siti web e alle suite Google Workspace e Microsoft 365).

Swiss Backup con kDrive (per privati)

Per il backup di foto e documenti personali, l’opzione consigliata è kDrive, lo spazio cloud sicuro di Infomaniak che consente di archiviare fino a 106 TB di dati e accedere in modo continuo a foto, video e documenti. Sono diversi i vantaggi di questa soluzione, tra cui i dati criptati sui server della società elvetica e la garanzia che le informazioni archiviate non vengano né rivendute né analizzate. In più si può godere dell’accesso ai file archiviati da qualsiasi luogo, con la possibilità di condividere in modo semplice e veloce i propri documenti e collaborare con più persone in tempo reale.

Swiss Backup tramite i protocolli Swift, S3 o SFTP (per utenti confermati)

La terza e ultima opzione messa in campo da Infomaniak Swiss Backup è il backup in cloud tramite i protocolli Swift, S3 o SFTP. Ha il vantaggio di essere una soluzione rapida da implementare, dato che sono richiesti tre semplici passaggi: la scelta della capacità di backup, la selezione del metodo di accesso (tra Swift, S3 e FTP/SFTP), e infine l’accesso con un software compatibile.

Tariffe

Swiss Backup è disponibile per un periodo di prova di 90 giorni, durante il quale è possibile valutare lo spazio di backup e di quanti dispositivi si ha bisogno. Per quanto riguarda i prezzi, questi variano in base all’opzione scelta, al quantitativo di spazio cloud desiderato e ai dispositivi scelti.

Ad esempio, uno spazio cloud da 1 TB ha un prezzo di 3,75 euro al mese. Se la scelta ricade sul programma Acronis, qualora si abbia bisogno del backup di una macchina virtuale il prezzo è di 5,70 euro al mese. Maggiori informazioni su prezzi e disponibilità tramite questa pagina del sito Infomaniak.