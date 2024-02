ING: 1 anno di conto senza canone né costi aggiuntivi

Adesso è possibile aprire un conto con ING e ottenere prelievi, canone e bonifici gratis per un anno intero! L’offerta è valida per il Conto Corrente Arancio, e grazie al Modulo Zero Vincoli potrai avere tutto questo senza dover pagare nulla per 1 anno intero. Scopriamo insieme tutti i dettagli relativi al Conto Corrente Arancio di ING e all’offerta in questione.

Bonifici, Canone e Prelievi Gratis con il Conto Corrente Arancio

Aprendo il Conto Corrente Arancio con ING potrai attivare il Modulo Zero Vincoli, che ti permetterà di avere per 12 mesi il canone gratis. Oltre a questo, potrai anche effettuare prelievi di contante con carta di debito in Italia e in Europa (che altrimenti costerebbe 0,95€ ciascuno), bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche effettuate tramite il servizio clienti senza spese aggiuntive (che altrimenti sarebbero 2,50€ ciascuna) e un modulo l’anno di assegni (che da solo costerebbe 7,50€).

Il Modulo Zero Vincoli inoltre sarà gratis anche dopo i primi 12 mesi nel caso in cui sul conto venga versato uno stipendio o una pensione di almeno 1.000€, lasciando il canone a costo zero. Una volta aperto il conto, potrai in aggiunta richiedere la Carta di Credito Mastercard Gold, la Carta di Debito Mastercard e/o la Carta Prepagata Mastercard, a seconda della tua esigenza.

Per aprire il tuo Conto Arancio basterà seguire le istruzioni del sito ufficiale, e nel caso avessi a disposizione una SPID, il processo di apertura sarà fattibile senza attese o chiamate con un operatore. Questo servizio infine è compatibile con il Conto Arancio: con zero costi di apertura, gestione, trasferimento e chiusura, potrete avere il 3% annuo lordo per 12 mesi (fino a 100.000€) sui tuoi risparmi, che potrai versare o ritirare quando vuoi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.