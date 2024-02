ING, apri il conto corrente Arancio: canone zero e prelievi gratuiti

Conto Arancio è un conto corrente a canone zero che offre anche una serie di operazioni gratuite, tra cui i bonifici SEPA online fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche. Se sei alla ricerca di una soluzione bancaria innovativa ma al tempo stesso conveniente, sei nel posto giusto. In questo articolo parliamo delle caratteristiche che contraddistinguono Conto Arancio dai classici conti online attualmente disponibili.

Se vuoi dunque avere a portata di mano un conto che offre servizi e vantaggi approfitta subito della soluzione pensata da ING per andare incontro agli utenti che vogliono gestire al meglio il proprio denaro.

Scegli Conto Corrente Arancio con Modulo Zero Vincoli per avere:

Zero canone -Canone gratis anche dopo l’anno se accrediti lo stipendio o la pensione

Prelievi gratuiti – Prelevi contante con carta di debito in Italia e in Europa a ZERO

Bonifici a zero – Bonifici SEPA GRATIS online e tramite Servizio Clienti

Conto Arancio: pratico e conveniente

Conto Arancio non è un classico conto online: ti permette infatti di risparmiare grazie al canone pari a zero euro al mese. In più paghi zero euro per le operazioni effettuate online e 2,50€ tramite Servizio Clienti (Bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche) e 0,95 euro per i prelievi di contante con carta di debito in Italia e in Europa.

Se decidi di aprire subito il conto hai il modulo zero vincoli gratis, anche dopo i primi 12 mesi! Ricorda che con stipendio, pensione o entrate mensili di almeno 1.000€ il canone resta sempre pari a zero. In alternativa, al termine del periodo pagherai solamente una cifra pari a 2 euro al mese.

Procedi subito con l’apertura del conto, puoi identificarti con logo del servizio spid in pochi secondi, senza attese o chiamate con un operatore.

