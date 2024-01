ING Conto Corrente Arancio: canone e bonifici gratuiti

Se cerchi un conto gratuito per gestire i tuoi soldi ed effettuare acquisti, l’occasione è perfetta per aprire ING Conto Corrente Arancio, che con il piano base permette di avere canone completamente azzerato e operazioni bancarie classiche senza commissioni.

ING Conto Corrente Arancio: gratuito e facile da richiedere

ING Conto Corrente Arancio può essere aperto con una procedura di pochi minuti direttamente dalla pagina ufficiale. Basta seguire la procedura, fornendo i dati richiesti, quindi scegliere la carta di pagamento che preferisci e attivare il conto con un bonifico. Durante la richiesta puoi anche decidere se aprire Conto Arancio, il conto deposito che ti garantisce uno dei tassi di interesse più alti per far maturare i tuoi soldi.

Una volta aperto, avrai la possibilità di effettuare operazioni bancarie di base come bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche, senza alcuna commissione, oltre alla possibilità di prelevare in tutta Europa con una commissione di soli 0,95€.

Puoi azzerare le commissioni sui prelievi scegliendo il modulo “Zero Vincoli” durante l’apertura del conto, che ti garantisce anche un libretto d’assegni all’anno. Il canone è in questo caso gratuito solo per i primi 12 mesi, trascorso il periodo, la quota passa a 2€ l’anno, ma è possibile azzerarla completamente se viene accreditata un’entrata di almeno 1000€, come stipendio, pensione o altro.

Puoi scegliere tre tipologie di carte MasterCard: carta di debito, carta di credito o carta prepagata. Le prime due hanno un canone azzerabile, mentre l’ultima è completamente gratuita e può essere ricaricata direttamente dal conto. Personalizza il PIN quando vuoi, per una maggiore sicurezza durante l’utilizzo.

Puoi controllare le carte dall’area privata sia tramite l’app per smartphone, disponibile per Android e iOS, che tramite homebanking da PC, sospendendole o riattivandole istantaneamente quando necessario, oppure controllando i limiti periodici per spesa e prelievo presso gli ATM.

