ING Direct, che spavento: problema subito risolto

Se hai un conto corrente su ING Direct potresti avere un problema. Siediti, respira, poi controlla il conto corrente. Se tutto va bene, il problema è stato risolto; in caso contrario, invece, potresti trovarti di fronte un semplice debito da qualche miliardo di euro.

ING Direct, che spavento!

Ironia a parte, questo è quanto successo nelle ultime ore agli utenti italiani della banca. Molte su Twitter le segnalazioni, con screenshot disparati a testimoniare come l'interfaccia abbia improvvisamente mostrato incredibili debiti sui conti correnti e specifici alert via SMS siano partiti spaventando i poveri destinatari. Come è facile supporre, si tratta però di un semplice errore: il denaro non è sparito, ma c'è soltanto stato un glitch che ha inquinato temporaneamente l'interfaccia.

Per un errore della banca ho il debito pubblico del Ruanda sul conto #ingdirect — Zar (@ZarOfHell) September 1, 2021

La banca, anzi, spiega proprio su Twitter che il problema risulterebbe già risolto senza danno alcuno. Ad arrivare sono semplicemente le scuse per uno spavento gratuito e francamente anche poco credibile per poter essere preso sul serio:

Ciao, per un errore tecnico, l’addebito del servizio sms alert che hai visualizzato aveva qualche zero di troppo e di conseguenza il saldo era negativo. Ci scusiamo per il disagio. L’anomalia è stata risolta dai nostri tecnici in poche ore e tutto è tornato a posto! — ING Italia (@INGItalia) September 2, 2021

Insomma, se c'è un piccolo debito sul conto, allora hai un grosso problema. Se invece c'è un debito grosso, allora il problema probabilmente è molto più piccolo. Spavento a parte, anzi, il piccolo problema è già in archivio.