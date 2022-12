ING Direct vs Illimity Bank: chi offre il conto deposito migliore?

Quando si parla di conto deposito, ci si riferisce a quel particolare tipo di conto in cui una persona deposita denaro per un certo periodo di tempo e riceve in cambio un rendimento calcolato con un tasso di interesse.

Fino a qualche anno fa, i tassi di interesse offerti dalle banche erano piuttosto alti, rendendo conveniente conservare il denaro in un conto corrente.

Da un po’ di tempo, però, la situazione è cambiata, con i tassi d’interesse di riferimento che si sono man mano abbassati, ma che sono tornati a risalire negli ultimi mesi a causa dell’inflazione.

Un altro fattore va considerato in questo contesto: l’avvento e il successo dei conti corrente online, che ha reso più semplice ai correntisti accedere a tutte le funzioni che, in passato, comportavano recarsi direttamente in filiale.

Grazie alla digitalizzazione delle banche, adesso è possibile inviare un bonifico o effettuare un acquisto direttamente dallo smartphone.

Alcune banche online hanno affiancato al conto corrente un conto deposito a favore di chi vuole accantonare somme di denaro per ottenere un minimo di rendimento.

In questo contesto, ING Direct e Illimity Bank sono i due istituti di credito che mettono a disposizione dei propri correntisti un conto vincolabile o svincolabile con interessanti tassi di interesse.

Conto deposito: ING Direct o Illimity Bank?

ING Direct offre il 2,50% lordo per 12 mesi. Per accedere al conto deposito, è necessario aprire il Conto Corrente Arancio in questa pagina entro il 31/12 e attivarlo entro il 17/01. Il conto corrente è a canone zero 100% digitale.

Le somme sul conto deposito vanno vincolate entro il 17/01.

Invece, Illimity Bank offre tassi promozionali fino al 4% ogni anno per 5 anni. Le soluzioni qui sono personalizzabili da 6 a 60 mesi.

Gli interessi vengono accreditati annualmente sulle somme vincolate dai 24 ai 60 mesi. Si può aprire il conto Illimity a canone zero QUI e attivare i depositi entro il 30 gennaio 2023.

