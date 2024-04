ING: ecco come avere il 5% sulle somme depositate su Conto Arancio

Nuova promozione in corso sul sito ufficiale di Banca ING: gli utenti che aprono Conto Arancio entro l’11 maggio ricevono il 5% annuo lordo sulle somme depositate. Se ad esempio si sceglie di depositare 30.000 euro, nel giro di un anno i risparmarmi diventano 31.500 euro (cifra calcolata al lordo della ritenuta fiscale).

Per beneficiare del nuovo interessante risparmio è sufficiente rispettare alcuni requisiti. Il più importante di tutti prevede l’apertura di Conto Arancio (conto deposito) e Conto Corrente Arancio (conto corrente online) entro e non oltre la data dell’11 maggio.

Come ottenere il 5% annuo lordo sulle somme depositate su Conto Arancio

Per prima cosa è necessario aprire Conto Arancio e Conto Corrente Arancio entro il prossimo 11 maggio di quest’anno, termine ultimo della promozione di ING. Contestualmente all’apertura dei due conti, (il primo è un conto deposito, il secondo un conto corrente online), occorre accreditare il proprio stipendio.

A proposito della data dell’11 maggio, è utile specificare che questa fa riferimento all’attivazione dei due conti. Quest’ultima avviene tramite bonifico bancario.

Per quanto riguarda invece la mensilità dello stipendio, occorre accreditare quest’ultimo entro il 31 agosto se si vuole essere idonei alla promozione. Si tratta di un requisito ampiamente raggiungibile, dato che ad oggi mancano ancora oltre quattro mesi.

Qualora non si abbia uno stipendio, ING valuta in maniera positiva anche un versamento sul proprio Conto Corrente Arancio di almeno 1.000 euro. In caso contrario, la percentuale di interesse passerà dal 5% al 3%.

Puoi richiedere un Conto Arancio tramite la pagina dedicata disponibile sul sito ufficiale di Banca ING.