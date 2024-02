ING: il conto bancario senza spese e con interessi al 3%

Vuoi aprire un conto corrente dove le spese sono limitate? L’occasione te la offre ING con il Conto Corrente Arancio. Cosa ha di così speciale?

Innanzitutto, è a canone zero, e non ci sono requisiti da rispettare. Inoltre, la carta di debito è anch’essa gratuita, così come i bonifici online. Ciò vuol dire che puoi gestire il tuo loro denaro senza pagare tutte quelle commissioni nascoste.

Conto Corrente Arancio: interessi al 3% e ulteriori vantaggi

Scegliendo il Conto Corrente Arancio di ING, potrai aprire anche il conto deposito, che offre un tasso di interesse pari al 3% annuo lordo per 12 mesi. Questo conto deposito, chiamato Conto Arancio, è l’occasione che cercavi per incrementare i tuoi risparmi.

Oltre ai vantaggi di cui sopra, se attivi il Modulo Zero Vincoli, per un anno tutte le operazioni sono a zero spese. Se vuoi aprire il conto, devi accedere alla pagina ufficiale della banca e completare la procedura guidata.

La carta di debito ti viene concessa in automatico, mentre la carta di credito devi chiederla tu. Il canone mensile è di 2 euro. Per ottenerla, devi soddisfare alcuni requisiti di credito. Inoltre, se attivi l’opzione Pagoflex, potrai dilazionare tutte le spese.

Insomma, il conto online di ING è senza dubbio una soluzione bancaria completa, priva di spese nascoste, con interessi al 3% e con tanti servizi extra. Prendi in considerazione la possibilità di aprire il conto, e se decidi di farlo, clicca sul bottone qui sotto per avviare la procedura.

