Ingenuity vola su Marte per 23esima volta

Il piccolo elicottero continua a stupire. Ingenuity ha infatti completato con successo anche il 23esimo volo su Marte. La NASA ha comunicato che i dati raccolti (soprattutto immagini) serviranno per scoprire potenziali target di Perseverance. Il rover raggiungerà nelle prossime settimane il delta del fiume che miliardi di anno fa alimentava il lago all’interno del cratere Jezero.

Ingenuity continua a volare

Per descrivere il successo dell’ennesima esursione volante di Ingenuity basti pensare che l’obiettivo originario era solo verificare la possibilità di volare in condizioni estreme, come quelle rappresentate dall’atmosfera marziana. Gli ingegneri della NASA aveva infatti previsto solo cinque voli dimostrativi. Nonostante varie vicissitudini, tra cui una tempesta di sabbia, il numero è arrivato a 23.

Come spiegato qualche giorno fa, Ingenuity dovrà ora effettuare un sopralluogo dell’area scelta per la seconda missione di Perseverance. La NASA aveva pianificato il tragitto da seguire, ma qualcosa è andato storto. Con il 22esimo volo doveva essere coperta una distanza di 350 metri e l’elicottero doveva anche seguire una traiettoria non rettilinea.

Leggendo il flight log sul sito ufficiale si scopre invece che Ingenuity ha percorso solo 68 metri ad una velocità di 1 m/s (3,6 Km/h) per 101,4 secondi. Non sono noti i motivi di questo cambio di programma, ma il successo del 23esimo volo conferma che l’elicottero funziona ancora.

23 flights and counting! #MarsHelicopter successfully completed its 23rd excursion. It flew for 129.1 seconds over 358 meters. Data from Ingenuity in the new region it’s headed to will help the @NASAPersevere team find potential science targets. https://t.co/TNCdXWcKWE pic.twitter.com/I63LrizOEc — NASA JPL (@NASAJPL) March 25, 2022

Dopo aver coperto 358 metri in 129,1 secondi, questa è l’attuale posizione di Ingenuity. In alto a destra si vede anche la posizione di Perseverance che, ovviamente, non può attraversare le zone rocciose e quindi segue un percorso più lungo.