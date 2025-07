Inghilterra - Italia: come vedere il match delle Azzurre in streaming dall'estero

È tutto pronto per l’attesissima semifinale degli Europei 2025 con il match Inghilterra – Italia. La partita è in programma oggi, martedì 22 luglio a partire dalle 21. Ecco tutti i modi per vedere il match con cui le Azzurre proveranno a conquistare la finale e fare così un altro straordinario passo verso la vittoria finale degli Europei.

Come vedere Inghilterra – Italia

Inghilterra – Italia è in programma oggi, 22 luglio, a partire dalle 21. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Rai 2 e in diretta streaming su Rai Play. Di conseguenza, la semifinale potrà essere vista in chiaro e in modo completamente gratuito.

Per vedere Inghilterra – Italia dall’estero, invece, bisognerà valutare le opzioni disponibili. Purtroppo, infatti, la copertura televisiva per gli Europei femminili di calcio è limitata e in alcuni Paesi non è prevista la diretta del match.

Di conseguenza, sarà necessario valutare le alternative disponibili. Il modo più semplice per seguire il match in streaming dall’estero è utilizzare una VPN, andando a selezionare un server italiano al momento del collegamento, in modo da poter accedere a Rai Play.

Le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match di oggi:

Inghilterra (4-3-3) : Hampton; Bronze, Williamson, Carter, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp. Ct. Wiegman

: Hampton; Bronze, Williamson, Carter, Greenwood; Toone, Walsh, Stanway; James, Russo, Hemp. Ct. Wiegman Italia (3-4-3): Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari; Oliviero, Giugliano, Caruso, Greggi; Cantore, Girelli, Bonansea. Ct. Soncin