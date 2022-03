Ingombro minimo, versatilità massima con questo Mini PC super scontato

Il Mini PC che puoi acquistare oggi in offerta è una vera e propria bomba, aggiornabile a Windows 11 e dalle performance incredibili se rapportate al prezzo. Sto parlando del NiPoGi J4125, un computer equipaggiato con processore Intel versatile e aggiornabile, attualmente disponibile a soli 175 euro segnando un nuovo minimo storico.

Mini PC NiPoGi J4125: caratteristiche tecniche

Il computer propone uno chassis completamente in metallo con un coperchio a slitta che consente l’upgrade della memoria. Questo, infatti, da l’accesso al vano in cui installare un secondo disco HDD/SSD da 2,5 pollici. Lo spazio di archiviazione, infatti, si limita a 128GB accompagnati da 8GB di memoria RAM. Il cuore del computer è rappresentato, come intuibile dal nome, da un Intel Celeron J4125 quad-core con una frequenza massima di 2,7GHz. La CPU è già inserita nell’elenco di compatibilità rilasciato da Microsoft, il che consente di effettuare l’aggiornamento a Windows 11 in maniera del tutto gratuita. Si tratta di una configurazione senza enormi pretese chiaramente, ma perfetta per l’attività d’ufficio. Gestisce perfettamente l’intero pacchetto Office per l’elaborazione dei documenti, così come la navigazione o l’intrattenimento. Un’ottima soluzione come media center che unisce l’utilità del computer desktop al relax delle piattaforme di streaming come Prime Video, Netflix o Disney+.

La connettività completa garantisce l’accesso alla rete in qualsiasi circostanza. È presente, infatti, la connessione wireless attraverso il modulo Wi-Fi dual-band così come una porta RJ45 Gigabit LAN. Quest’ultima fornisce una velocità e una stabilità nettamente superiore, indispensabile per lo streaming in 4K. Le uscite audio video, infatti, sono tre di cui due HDMI ed una VGA capaci di gestire contemporaneamente 3 monitor con una risoluzione massima di 4K a 60Hz. Non mancano le porte USB, in questo caso quattro di cui 2 con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. In conclusione, un computer che mette a disposizione tutto ciò che serve per lavorare, studiare e rilassarsi, in un formato estremamente compatto da fissare direttamente al monitor.

Grazie ad uno sconto del 10% che si somma ad un coupon di 50 euro, puoi acquistare il NiPoGi J4125 a soli 174,90 euro su Amazon per un risparmio di ben 75 euro sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.