INGV, sito down dopo il terremoto in Campania (update)

Il sito di INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) in questo momento è irraggiungibile o accessibile a singhiozzo, con una lentezza anomala. A causare il down almeno parziale, con tutta probabilità, è stata l’enorme mole di connessioni generate subito dopo il terremoto in Campania di questo pomeriggio, più precisamente alle ore 14:40. L’immagine qui sotto, appena catturata, mostra uno dei messaggi di errore che compaiono provando a collegarsi al portale ingv.it. Aggiorneremo questo articolo non appena disponibili novità.

Terremoto in Campania: la scossa di magnitudo 3.6 a Grottolella (AV)

L’epicentro è stato individuato nel piccolo comune di Grottolella, in provincia di Avellino, a 16 Km di profondità (alle coordinate 40.9692 di latitudine e 14.7993 di longitudine). La scossa, di magnitudo 3.6, è stata avvertita distintamente in tutta la Regione: da Benevento a Salerno, fino ad alcune zone circostanti Napoli, Caserta e Portici.

Il sindaco locale ha predisposto l’evacuazione immediata delle scuole. Lucia Pappalardo, direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha spiegato che non ci sono collegamenti con l’attività bradisismica dei Campi Flegrei registrata nei giorni scorsi.

In questo caso si tratta invece di un evento sismico evidentemente legato al movimento delle faglie regionali, senza alcuna matrice di origine vulcanica.

Il profilo ufficiale X del corpo dei Vigili del Fuoco ha comunicato che non sono pervenute al momento alla sala operativa richieste di soccorso o segnalazioni di danni . Sulle bacheche dei social network sono subito spuntate le riprese video che mostrano il terremoto catturato dalle telecamere di videosorveglianza delle abitazioni private. Sono in corso le verifiche del caso da parte delle autorità.

Aggirnamento (24 ottobre 2025, 15:20)

Il sito di INGV ha ripreso a funzionare correttamente, è tornato pienamente accessibile. Fortunatamente, il malfunzionamento è stato risolto nel giro di pochi minuti. I cittadini possono trovare tutte le informazioni dettagliate sull’evento sismico di questo pomeriggio nella pagina dedicata.