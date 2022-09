Inizia a risparmiare in modo smart con Trade Republic

I piani di risparmio personalizzati sono prodotti di investimento a medio e lungo termine per privati ​​che danno diritto a benefici fiscali, soggetti a determinati vincoli di legge in merito alla composizione del portafoglio e a quanto dura l’investimento.

Il piano di risparmio include tutte le attività, gli strumenti e le tecniche che consentono a una persona di mettere da parte un certo quantitativo di denaro, da utilizzare in seguito per acquistare asset e investire.

Tra gli strumenti più conosciuti ci sono i conti di risparmio, i libretti di risparmio e i piani di accumulo di capitale.

Investire, però, comporta sempre dei rischi. Pertanto, se si decide di sviluppare un piano personalizzato, è opportuno affidarsi a esperti in questo campo.

In questo caso, un broker come Trade Republic potrebbe fare al caso.

Piani di risparmio personalizzati: perché Trade Republic?

Trade Republic è convinto che tutte le persone debbano avere la possibilità di investire in modo facile e veloce. Per questo motivo ha creato una piattaforma d’investimento completamente nuova.

Sono diversi anni ormai che le banche tradizionali offrono soluzioni poco trasparenti a prezzi eccessivi. Il broker ha quindi pensato di creare un sistema per accedere ai mercati finanziari in un modo completamente nuovo.

Con i piani di risparmio personalizzati del broker è possibile aumentare le entrate in modo facile e sicuro e investire nelle aziende scelte. Si può investire in azioni ed ETF su un mercato pubblico, che viene monitorato in modo indipendente.

Tramite una tecnologia all’avanguardia, l’offerta media dei prezzi è più conveniente rispetto al mercato di riferimento XETRA. Il broker offre in media i migliori spread rispetto al mercato di riferimento.

Per aprire un conto con Trade Republic, basta cliccare qui e compilare il modulo di iscrizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.