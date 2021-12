Inizia il 2022 in sicurezza: Panda DOME Premium al 60%

Inizia il nuovo anno in tutta sicurezza: Panda Antivirus, una delle soluzioni più apprezzate dagli utenti, festeggia il 2022 con un'offerta davvero interessante. Il piano Panda DOME Premium è in promozione al 60% di sconto, pari a soli 47,60 euro / anno. La versione Premium è, come si può immaginare dal nome, la più completa in termini di protezione da minacce e cyber attacchi e offre tantissimi strumenti per restare sempre al sicuro. Diamo un'occhiata.

DOME Premium: le migliori funzioni di Panda Antivirus in un'unica soluzione

Panda DOME Premium è la soluzione migliore in termini di sicurezza. Si tratta di un piano indirizzato soprattutto ai professionisti, che cercano negli antivirus una garanzia di affidabilità. Il pacchetto comprende una serie di funzioni base, come antivirus, firewall e scansione di dispositivi esterni, mentre altre sono studiate per proteggere la navigazioni, i dati personali e quelli di pagamento. Panda non è solo un antivirus, ma nel piano Premium offre anche una comoda VPN privata e senza limiti per navigare online mantenendo l'anonimato, e Cleanup, un utilissimo strumento che permette di ottimizzare le prestazioni del PC eliminando tutti i file inutili. Chiude un'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, attiva per qualsiasi necessità.

Se sei alla ricerca di una soluzione sicura ed efficace per tutelare la tua sicurezza in rete, prova Panda Antivirus: il piano Premium è in promozione ancora per poco tempo al 60% di sconto, ovvero 47,60 euro all'anno. L'offerta è valida per un dispositivo e per l'abbonamento di un anno. Non sei sicuro? Provalo per un mese: se decidi di non proseguire, verrai completamente rimborsato dopo 30 giorni.