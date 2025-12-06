 Inizia il tuo progetto online senza costi: scopri come fare con IONOS
Crea il tuo primo sito web in modo semplice e senza conoscenze tecniche. Con IONOS MyWebsite Now Starter hai dominio, email professionale e AI gratuiti.
A volte un nuovo anno porta con sé un’idea, un progetto o un sogno che aspetta solo di prendere forma. E non c’è niente di più gratificante che trasformarlo in qualcosa di tangibile. Con IONOS puoi farlo grazie a MyWebsite Now Starter, è perfetto anche per chi non ha alcuna competenza tecnica.

Per i primi dodici mesi la piattaforma è completamente gratuita.
Questo significa poter partire senza costi iniziali e senza paura di sbagliare.
Avrai subito un dominio personalizzato, un indirizzo email professionale e un assistente AI che ti suggerisce testi, immagini e layout perfettamente in linea con lo spirito del tuo progetto.

Un avvio gratuito e senza rischi

Costruire il tuo sito con IONOS è un po’ come dare vita a un ambiente tutto tuo. Prima scegli stile, colori e tono. Poi inserisci i contenuti che ti rappresentano: ciò che fai, come lo fai, per chi lo fai. In pochi minuti puoi ottenere un sito pulito, ordinato ed elegante, pronto a mostrarti in modo professionale. Non serve conoscere codici o avere una strategia complicata.
Serve solo la volontà di iniziare.

Un sito web è molto più di una presenza online. È un luogo dove i tuoi servizi esistono anche quando non stai lavorando. È un biglietto da visita sempre attivo, che può generare contatti, richieste, collaborazioni e nuove opportunità. Nel tempo puoi ampliarlo e farlo crescere: portfolio, blog, recensioni, nuove pagine o sezioni dedicate ai tuoi progetti.
Diventa una base solida su cui costruire, passo dopo passo. Questo nuovo anno potrebbe essere l’inizio di qualcosa che senti davvero tuo. Un sito web può essere il primo gesto concreto per far evolvere i tuoi sogni in un progetto reale. E con gli strumenti giusti, partire è molto più semplice di quanto pensi. Il primo passo è iniziare.

Roberta Bonori
6 dic 2025
