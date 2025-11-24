 Inizia la settimana del Black Friday: è il momento di attivare la migliore VPN
NordVPN è la VPN da scegliere nel corso della settimana del Black Friday: ecco l'offerta da cogliere al volo per navigare in sicurezza.
La migliore VPN è in offerta per il Black Friday e, per tutti gli utenti, si tratta di un’occasione da cogliere al volo. In questo momento, infatti, NordVPN è disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (inserendo il codice BLAZE1MO al momento della richiesta di attivazione).

L’offerta prevede anche 30 giorni di garanzia di rimborso, in modo da poter “testare” il servizio ed eventualmente richiederne il rimborso. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NordVPN. La promozione è valida solo per un breve periodi di tempo.

NordVPN: ecco perché attivarla oggi

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata e sicura che, tra le caratteristiche, prevede la possibilità di criptare il traffico dati, per una connessione più protetta anche quando si accede a Internet da una rete non sicura. C’è poi una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento dell’attività dell’utente.

La VPN può contare anche su un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo, con la possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese per evitare blocchi geografici online e censure. L’uso della VPN avviene da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e con la possibilità di sfruttare le app del servizio per tutti i sistemi operativi.

Con la promozione in corso è possibile attivare NordVPN con un prezzo ridotto fino a 2,88 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi (bisogna inserire il codice BLAZE1MO) e con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile tramite il box qui di sotto. Si tratta della soluzione migliore per poter attivare una VPN illimitata e sicura in questo periodo di Black Friday.

