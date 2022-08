Inizia la Serie A 2022/23: come vederla con DAZN e Sky

Parte oggi l’atteso campionato di Serie A 2022/23. Una partenza anomala che arriva nel weekend di Ferragosto per prepararci ad un lungo tour de force che ci porterà al mondiale invernale del Qatar 2022, a cui l’Italia purtroppo non si è qualificata. Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva su DAZN, ma quest’anno c’è una possibilità interessante anche per gli abbonati Sky.

Prima di scendere nel dettaglio, ti ricordiamo che puoi abbonarti a DAZN ad un prezzo di partenza di 29,99 euro al mese per l’iscrizione Standard, ma puoi sfruttare anche l’offerta Calcio e Sport di TIMVISION per avere un piccolo sconto sul prezzo.

Come guardare la Serie A 2022/23 in streaming e TV con DAZN e Sky Q

Andiamo per ordine. I diritti di trasmissione di tutte e 10 le partite di giornata del campionato di Serie A 2022/23 sono anche quest’anno della piattaforma DAZN. In questa stagione è stato introdotto un nuovo tier di abbonamento, pensato per chi volesse condividere l’iscrizione con un’altra persona. Queste le due offerte disponibili:

Abbonamento Standard – 29,99€ al mese – 2 dispositivi disponibili per la registrazione e visione contemporanea su 2 dispositivi connessi alla stessa rete internet

– 2 dispositivi disponibili per la registrazione e visione contemporanea su 2 dispositivi connessi alla stessa rete internet Abbonamento Plus – 39,99€ al mese – 6 dispositivi disponibili per la registrazione e visione contemporanea su 2 dispositivi anche connessi ad una rete diversa

Quest’anno però c’è anche un’altra grossa novità. TIMVISION non detiene più l’accordo di esclusiva con DAZN quindi l’applicazione ufficiale della piattaforma è adesso disponibile anche su Sky Q. Puoi subito sfruttare questa promozione che ti permette di pagare il primo mese a soli 9 €.

Infine, c’è una possibilità anche per gli abbonati Sky su satellite. Al canale 214 e, all’occorrenza, anche dal 215 al 2018, è stato attivato “ZONA DAZN” che ti permetterà di vedere le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva DAZN che si completeranno con le altre 3 trasmesse di diritto su Sky.

Il costo per aggiungere l’opzione al tuo abbonamento è di soli 5 euro, ma devi ovviamente possedere sia un abbonamento a Sky, sia una sottoscrizione a DAZN.

Come avere 6 mesi gratis di DAZN Standard per vedere la Serie A

Chiudiamo con una ulteriore possibilità dedicata a chi volesse farsi un bel regalo. Con l’acquisto dei nuovi Samsung Galaxy ZFold4 e ZFlip4 hai la possibilità di ricevere un voucher con cui riscattare 6 mesi di abbonamento gratis a DAZN Standard.



Per riscattare il tuo abbonamento gratuito devi procedere in questo modo:

Acquista un Galaxy ZFlip4 o un Galaxy Fold4 entro il 25 agosto 2022 Registra il tuo smartphone sul sito ufficiale Samsung entro il 6 ottobre 2022 Entro 30 giorni lavorativi riceverai un codice per riscattare 6 mesi di abbonamento a DAZN Standard da attivare entro e non oltre il 15 gennaio 2023

L’iniziativa è valida per coloro che non possiedono già un abbonamento DAZN attivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.