Inizia settembre: ecco l’offerta di Sorgenia

In estate, molte famiglie hanno controllato i loro contratti per la Luce e il Gas per vedere il dà farsi a settembre.

Adesso che è arrivato il momento, alcune stanno ancora cercando tariffe migliori rispetto a quelle che avevano prima, mentre altre persone che usano il Servizio di Maggior Tutela dovranno passare al Mercato Libero obbligatoriamente entro il 10 gennaio 2024.

Per questo motivo, in questo articolo parleremo dell’offerta di Sorgenia per la Luce e il Gas per questo inizio settembre.

Offerta Sorgenia di settembre: Next Energy Sunlight Luce + Gas

Se vuoi diventare cliente di Sorgenia per la fornitura di Luce e Gas, puoi scegliere un’offerta a prezzo indicizzato.

Questo significa che il costo delle materie prime varia in base al mercato all’ingrosso (PUN). La migliore offerta di Sorgenia per l’energia a settembre 2023 si chiama Next Energy Sunlight Luce + Gas e ha queste condizioni economiche:

Tariffa Luce: PUN + 0,01€/kWh per il primo anno e 0,03€/kWh dal secondo anno in poi. La quota fissa per il servizio commerciale è di 91,2 euro all’anno.

all’anno. Tariffa Gas: PSV + 0,15€/Smc per il primo anno e 0,20 €/Smc dal secondo anno in poi. La quota fissa per il servizio commerciale è di 114 euro all’anno.

Con Sorgenia puoi risparmiare sui costi della luce e del gas grazie allo Sconto Fedeltà, che aumenta ogni anno di permanenza.

Inoltre, puoi usare Beyond Energy per controllare i tuoi consumi e partecipare alla community Greeners, dove puoi vincere premi per le tue azioni positive nei confronti dell’ambiente.

Infine, se sei un cliente Sorgenia per l’energia, puoi risparmiare ancora di più sulle bollette di casa aggiungendo un contratto internet con lo stesso gestore.

Si chiama Fibra Casa ed offre una velocità di navigazione fino a 2.5 Gbps. Inoltre, è in promo a 21,90 euro al mese per i primi 12 mesi, per poi passare a 26,90 euro al mese.

