Iniziare con Trade Republic con soli 3 click

Trade Republic è un broker di cui abbiamo parlato su Punto Informatico grazie alla trasparenza e la semplicità di utilizzo, anche da parte di chi comincia nel mondo degli investimenti ad esempio su qualcosa nel lungo termine, grazie alle zero commissioni se si fanno dei piani di accumulo sui principali ETF o indici se si vuole costruire un proprio portafoglio.

Iniziare è davvero semplice e permette davvero in soli 3 click di aprire il conto e cominciare a vedere come funziona l’app e quali sono gli strumenti a disposizione dell’utente. Tra l’altro segnaliamo che attualmente aprendo un conto è possibile ricevere un’azione bonus fino a 200€ di valore, che è anche immediatamente liquidabile per riprelevare il valore se si vuole.

Azioni gratis e app semplice

Si può fare lo stesso una volta iscritti invitando i propri amici, dunque ricevendo un bonus variabile fino a 200€ per ogni amico che si iscrive tramite il proprio link che a sua volta riceverà una volta aperto l’account in app un’azione dal valore variabile.

Il tutto poi su aziende effettivamente grandi come Facebook, Google, Tesla o criptovalute a maggiore capitalizzazione come Ethereum, a disposizione in tempo reale per fare acquisti. Ricevendo Ethereum è possibile ad esempio vendere la propria posizione e acquistare delle azioni di Facebook, in pochi tap e con commissioni basse sulle operazioni.

Una delle app che vanno bene sia per chi vuole investire sul lungo termine, sia per chi vuole fare trading magari a distanza di pochi giorni o intraday in qualsiasi momento andando a vedere le quotazioni ovunque ci si trova e decidendo cosa conviene fare per il proprio portafoglio. Tra le piattaforme consigliate per sicurezza e semplicità di utilizzo.

*Il 67% dei conti degli investitori retail perde denaro negoziando CFD con questo fornitore. È necessario sapere come funzionano i CFD e se ci si può permettere di perdere i propri soldi