È iniziato il roll-out della nuova interfaccia di OneDrive di Microsoft

OneDrive è il servizio di cloud storage di Microsoft, che offre la possibilità di archiviare, accedere e condividere i propri file da qualsiasi dispositivo. Microsoft ha annunciato un nuovo design, basato sul linguaggio Fluent, che sarà disponibile per tutti gli utenti personali entro la fine di febbraio.

Un aggiornamento visivo e funzionale

La nuova interfaccia di OneDrive ha lo scopo di rendere più facile e veloce trovare e gestire i propri file, riducendo il disordine e le distrazioni. Come ha spiegato Miceile Barrett, product manager di Microsoft, “si tratta di un aggiornamento sia visivo che funzionale, progettato per aiutare a raggiungere rapidamente i file e a mantenere i contenuti organizzati in vari modi”. Il design migliorato si adatta anche alle novità introdotte da Windows 11 e dalle applicazioni Office di Microsoft, creando una maggiore coerenza tra le diverse esperienze.

Le novità dell’interfaccia

Tra le novità dell’interfaccia di OneDrive, spicca la nuova vista Persone, che permette di trovare i file e i documenti guardando i volti dei familiari o degli amici con cui si condividono regolarmente i documenti. Questa funzione può essere utile per ricordare più facilmente chi ha condiviso un file con noi, senza dover ricordare il nome esatto del file in un lungo elenco.

Un’altra novità sono i nuovi filtri per i file, che consentono di filtrare l’interfaccia per file Word, Excel, PowerPoint o PDF. In questo modo, si può restringere la ricerca ai soli file di un certo formato, senza dover scorrere tutti i file presenti in OneDrive.

Infine, il pulsante “aggiungi nuovo” ora include opzioni sia per il caricamento di file che per la creazione di nuovi documenti tramite le app di Office. Questa soluzione è più pratica dei due pulsanti separati che esistevano prima in OneDrive, uno per il caricamento dei file e uno per la creazione di nuove cartelle o documenti.

Le prossime novità per OneDrive

Il nuovo design di OneDrive è solo una delle novità previste per il servizio di cloud storage di Microsoft. In particolare, per gli utenti business, Microsoft sta lavorando per aggiungere il supporto offline, tempi di caricamento più rapidi e altre funzionalità che renderanno OneDrive ancora più efficiente e sicuro.