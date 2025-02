Inizio febbraio su Disney+: le serie da vedere questa settimana

È iniziato febbraio e si prospetta un altro grande mese da trascorrere in compagnia dello streaming di Disney+, su tutti i dispositivi. Quali sono le serie da vedere in questa settimana? Diamo uno sguardo al catalogo della piattaforma e selezioniamone alcune, tra le ultime uscite migliori, citando anche una stagione in arrivo nei prossimi giorni.

Disney+, le ferie da vedere questa settimana in streaming

Il primo suggerimento è quello relativo a Paradise, disponibile da pochi giorni con la sua stagione 1. Adatto a un pubblico adulto (la classificazione assegnata è 16+), racconta la storia di una comunità abitata da alcuni personaggi molto influenti, la cui tranquillità è improvvisamente spazzata via da uno sconvolgente omicidio e dall’indagine che ne consegue. Cambiamo completamente genere con Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere, altra uscita recente, che vede Peter Parker agli albori del suo percorso da eroe, in un viaggio inedito e ispirato alle origini fumettistiche del personaggio. Scopri di più nella pagina dedicata.

Questa settimana toccherà invece alla sesta stagione di The Kardashians. Molto attesa dai fan di una delle famiglie di celebrità più amate e seguite, vedrà ancora una volta protagoniste Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie, davanti alle telecamere per raccontare come si svolge la loro vita privata. I nuovi episodi arriveranno giovedì 6 febbraio.

