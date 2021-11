InMotion Hosting: gestisci siti per la tua azienda a prezzi stracciati

Siete alla ricerca di una piattaforma di hosting condiviso affidabile? Volete spendere poco per gestire la vostra azienda? InMotion Hosting ha pensato proprio a voi lanciando nuove offerte, valide fino al 30 novembre, sul suo catalogo di piani per Shared Hosting. Si parte da solo 2,29 Dollari al mese per il piano base, ma attenti al risparmio sul piano Power!

InMotion Hosting: alte prestazioni e alto risparmio!

I gestori di InMotion Hosting hanno voluto dividere il loro hosting condiviso in quattro offerte ben distinte. Prima di tutto, però, in cosa consiste l’hosting condiviso o shared hosting? Molto semplicemente, si tratta di una soluzione economica per gestire il proprio sito web dividendo lo stesso spazio fisico con altri utenti. In altre parole, la stessa piattaforma presenta più siti sul medesimo disco e con accesso alla stessa quantità di memoria.

Nel caso di InMotion, i piani offerti sono in formati da uno, due e tre anni, dove quest’ultimo è chiaramente il più conveniente. In tutto si parla di quattro proposte:

Core: offerta con massimo due siti Web su 100 GB di archiviazione in formato SSD e 10 e-mail. Si otterrà accesso a una larghezza di banda illimitata e performance migliorate. Lato sicurezza vengono garantiti SSL gratuito, protezione da DDoS e malware e backup automatici. Lato marketing, invece, troverete un costruttore semplificato di siti Web e strumenti dedicati. Infine, è disponibile anche Google Workspace. Tutto ciò costa 2,29 Dollari al mese anziché 8,99 Dollari, con pagamento in unica soluzione;

Launch: siti Web illimitati con dominio gratuito, spazio di archiviazione su SSD NVMe illimitato, e-mail illimitate e anche larghezza di banda illimitata. Un salto importante rispetto a Core, anche a causa del potenziamento UltraStack per le performance. Lato sicurezza e marketing non ci sono aggiunte importanti. Il prezzo, quindi, passa da 11,99 Dollari al mese a 4,99 Dollari;

Power: riprende lo stesso contenuto del pacchetto Launch, ma con l'aggiunta di caching avanzata e maggiore velocità per il servizio grazie a UltraStack 12x. Il prezzo in questo caso passa da 15,99 Dollari a 4,99 Dollari al mese, garantendo un risparmio decisamente maggiore;

Pro: il pacchetto completo che eredita ciò che include Power, aumentando però le performance e aggiungendo il supporto tecnico completo per coprire il 99% dei problemi. Il prezzo? 12,99 Dollari al mese al posto di 22,99 Dollari al mese.

Otterrete anche supporto tecnico 24/7, a prescindere dal pacchetto comprato, e il pagamento potrà essere effettuato con carta di credito e PayPal.