Insegna l'inglese ai tuoi bambini con la prima lezione gratis (dai 4 ai 12 anni)

Se desideri insegnare ai tuoi bambini l’inglese, per offrirgli una preparazione completa in vista delle future sfide della scuola e del mondo del lavoro, ti segnaliamo l’opportunità concessa da Novakid, la piattaforma numero uno per la somministrazione di corsi di inglese online per bambini dai 4 ai 12 anni. La prima lezione è gratuita, senza impegno. Puoi provare gratis Novakid su questa pagina.

Insegnanti madrelingua certificati, lezioni basate sul linguaggio universale del gioco e programmi cuciti su misura in base a ciascun studente sono i principali punti di forza di Novakid, piattaforma numero uno per l’insegnamento della lingua inglese ai più piccoli.

Insegnare l’inglese ai bambini dai 4 ai 12 anni con Novakid (prima lezione gratuita)

Grazie a Novakid i tuoi bambini hanno l’opportunità di imparare l’inglese con un docente madrelingua certificato in modo divertente, semplice e veloce. Tutti i professionisti che lavorano all’interno della piattaforma web sono in possesso della certificazione internazionale di insegnante di lingua inglese e partecipano regolarmente ai corsi di formazione per restare aggiornati sulle ultime novità in materia.

Una delle chiavi del successo di Novakid è la personalizzazione di ciascun corso dopo un’attenta analisi del profilo dello studente, basata sia sull’età che sulle caratteristiche individuali. Come ricorda sempre la piattaforma, il moto è “Imparare l’inglese da zero non è un ostacolo ma una gioia”.

Per poter prendere parte ai corsi di Novakid è sufficiente un computer (fisso o portatile non fa differenza) e una buona connessione Internet (più che la velocità di rete è importante la stabilità). Questo perché le lezioni di inglese si possono seguire direttamente a casa, con un notevole risparmio di tempo e denaro.

Puoi provare gratis la prima lezione con Novakid e poi scegliere se proseguire, attivando uno dei diversi abbonamenti disponibili, oppure non continuare.

