La nuova Insta360 GO 3 è già su Amazon

Piccola e leggerissima, ma potente e senza limiti: Insta360 GO 3 è la nuova action cam del brand, appena annunciata e già acquistabile su Amazon. Dotata di Action Pod con schermo girevole, una batteria di lunga durata e molte nuove funzioni, unisce versatilità ed ergonomia, grazie all’involucro magnetico che permette di montarla ovunque, consentendo così di sprigionare la creatività.

L’evoluzione dell’action cam: ecco Insta360 GO 3

Supporta la registrazione video fino alla risoluzione 2.7K (2720×1536 pixel) attraverso un sensore affiancato da ottica f/2.2 che può anche scattare foto in diversi formati, in prima persona o da qualunque prospettiva. Le dimensioni si attestano a soli 25,6×54,4×23,2 millimetri. Per quanto riguarda la connettività, sono presenti il supporto a Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0. La certificazione IPX8 garantisce la resistenza all’acqua con un’impermeabilità fino a 5 metri di profondità. Ulteriori informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

Abbiamo citato in apertura l’Action Pod con display touchscreen orientabile da 2,2 pollici, utile per controllare le riprese anche dalla distanza e per vedere le anteprime di quanto acquisito. Una volta agganciato al modulo principale aumenta inoltre l’autonomia di registrazione fino a 170 minuti. Maggiori dettagli all’interno della descrizione completa.

Tutto questo con un peso pari a soli 35 grammi, così da poterla portare con sé ovunque. La nuova Insta360 GO 3 è in vendita sull’e-commerce al prezzo di 449,99 euro nella versione da 64 GB. In dotazione il ciondolo magnetico che può essere indossato intorno al collo, la Easy Clip per i cappelli e il supporto girevole adesivo e riutilizzabile con un design regolabile.

Amazon garantisce la disponibilità immediata con spedizione gratuita e consegna a domicilio in un solo giorno: chi effettua subito l’ordine riceverà la action cam direttamente a casa già entro domani.

