Insta360, poco tempo e tanta adrenalina

Hai solo 5 ore per decidere, dunque in questo caso non devi realmente capire: devi semplicemente lasciarti emozionare. Certe scelte, infatti, arrivano così: pulsano nel sangue come una corsa, un tuffo, un volo, una pedalata, una discesa in velocità, il brivido dell'avventura.

Guarda qui.

Insta360 ONE R 4K Edition è una Action Cam che va oltre il concetto tradizionale grazie alla sua forma modulare, alle sue specifiche di alto profilo ed al le lenti intercambiabili per ottimizzare l'esperienza in base all'occasione. Il risultato sarà adrenalinico, tanto che ci si avventuri nei boschi, sia che si scelga di raccontare la giunga urbana. Una action cam simile è un nuovo punto di vista in tutto e per tutto.

Hai poche ore per scegliere per un solo motivo: se ne approfitti subito, 50 euro sono in omaggio. Il prezzo scende infatti a 288,99 euro grazie ad una offerta lampo su Amazon, ma dura pochissimo ed entro le ore 21 circa di oggi andrà già a terminare. Del resto così è l'avventura, l'inizio della discesa, il tuffo, il volo: o ci si lancia, o non si è fatti per queste cose.