Instagram aggiorna la griglia del profilo con anteprime verticali

Instagram ha rivoluzionato la griglia del profilo. Le immagini in miniatura dei post, le anteprime, ora hanno un aspetto verticale e non più quadrato.

Nonostante le proteste di molti utenti, va detto che Instagram aveva preannunciato questo aggiornamento ad agosto dello scorso anno. Non è quindi un cambiamento improvviso e inaspettato.

Instagram: arrivano le anteprime verticali, uno stile più in linea con i Reel (e TikTok)

Questo stile di presentazione, che Instagram ha sperimentato per mesi, si allinea meglio ai Reel e, guarda caso, anche a TikTok. Non è un segreto che Instagram voglia proporsi come alternativa all’app cinese. Non ha caso ha appena annunciato un’app di video editing simile a CapCut, Edits.

Ma non è solo una questione di concorrenza. Secondo Adam Mosseri, capo di Instagram, questo formato è più adatto a come la maggior parte delle persone usa l’app oggi.

“Abbiamo scelto la griglia verticale perché ormai la maggior parte delle foto e dei video caricati su Instagram sono verticali“, spiega Mosseri in un post. “I rettangoli fanno un lavoro migliore nel mettere in mostra questo tipo di contenuti“. Mosseri riconosce però che per alcuni utenti questo cambiamento ha scombussolato le griglie create con cura. “Stiamo lavorando per migliorare la possibilità di personalizzare le miniature e tornare a un aspetto che vi soddisfi“, assicura.

Novità in arrivo per le Storie in evidenza

Instagram sta anche pensando di spostare le Storie in evidenza nella griglia, aggiungendole come scheda separata. “Le Storie in evidenza sono un ottimo modo per mostrare i tuoi contenuti preferiti, ma sono visivamente complicate e spingono la griglia verso il basso“, ammette Mosseri.

Per garantire il controllo ai creatori, Instagram sta sviluppando uno strumento per riordinare l’intera griglia a piacimento. Una funzione molto richiesta dagli utenti. Un’altra novità in cantiere è la possibilità di pubblicare direttamente nella griglia, bypassando il feed. Insomma, avremo più modi per personalizzare il nostro profilo all’interno del nuovo formato.