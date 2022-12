Candid: Instagram e FB vogliono diventare BeReal

Si chiama Candid ed è l’ultima novità annunciata da Meta per Instagram e Facebook, nel tentativo di fidelizzare gli utenti già acquisiti, evitarne l’esodo verso altre piattaforme ed eventualmente conquistarne altri. Questa la descrizione fornita: stiamo iniziando a sperimentare Candid, un nuovo modo per te e i tuoi amici di catturare e condividere ciò che state facendo in un preciso momento, con un storia visibile solo a chi a sua volta condivide i propri . Ricorda qualcosa? Esatto, è né più né meno un clone di BeReal.

Come su BeReal: Candid in test su Instagram e FB

È stata già avviata la necessaria fase di test, con l’obiettivo di raccogliere feedback ed eventualmente aggiustare il tiro in vista di una distribuzione globale. Il territorio scelto per condurre la sperimentazione è quello del Sudafrica. Nello screenshot qui sotto è visibile l’aspetto del contenuto una volta pubblicato.

Non si tratta dell’unica novità annunciata da Meta per le sue piattaforme. C’è anche Notes, che arriva su Instagram portando con sé una modalità inedita di interazione. È di fatto un messaggio composto da un massimo di 60 caratteri, solo testo ed emoji, che comparirà per 24 ore in cima alla inbox dei propri amici più stretti e dei follower che si è scelto di seguire. Eventuali repliche compariranno tra i messaggi ricevuti. In questo caso, il rollout interessa fin da subito tutto il mondo.

In arrivo inoltre, sempre su Instagram, i profili di gruppo e le raccolte collaborative, per favorire la creazione condivisa dei contenuti sulla piattaforma.

Tutte queste novità, secondo quanto dichiarato da Meta, hanno come obiettivo quello di aiutare gli utenti a condividere e a connettersi con le persone a cui tengono di più .

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.