Instagram, arrivano le Community chat come Discord?

Su Instagram sta per arrivare una nuova funzione che sa di déjà vu: le Community chat. Forse il nome non dice nulla, ma quello che permette di fare è decisamente familiare… Le Community chat, infatti, sono gruppi di discussione fino a 250 persone, tutti riuniti attorno a un tema comune. Che sia il trekking estremo, la cucina fusion o la mania per i cappelli vintage, poco importa. Insomma, una cosa che Discord fa da anni.

Instagram testa le Community Chat in stile Discord

A scovare questa novità ancora non rilasciata è stato Alessandro Paluzzi, un developer con un fiuto speciale per le sorprese che Meta nasconde nelle sue app. Grazie a lui, abbiamo potuto dare un’occhiata agli screenshot che svelano come funzioneranno queste chat di comunità.

A quanto pare, le Community chat di Instagram prenderanno spunto dai server di Discord. Ogni utente potrà creare una chat a tema e decidere chi può farne parte, con un limite di 250 partecipanti. A differenza dei canali broadcast di Instagram, che permettono ai creator di inviare messaggi a senso unico ai loro follower, nelle community chat tutti potranno partecipare attivamente alla conversazione.

Ma non c’è da temere, Instagram non ha dimenticato l’importanza della moderazione. Gli admin delle chat avranno il potere di rimuovere messaggi e membri indesiderati per mantenere l’ambiente sicuro e rispettoso. E non è tutto: le community chat saranno anche sottoposte al vaglio degli standard di comunità di Instagram.

Quando arriverà la nuova funzione?

Bella domanda. Per il momento si tratta di un esperimento interno, ma non è la prima volta che Meta sperimenta funzioni simili nelle sue app. Nel 2022, WhatsApp ha introdotto le Community, mentre Facebook e Messenger hanno accolto le Community.