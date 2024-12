Instagram: tante novità per i canali broadcast

L’ultimo periodo è a quanto pare ricco di novità per Instagram. Infatti, dopo aver reso possibile condividere la posizione nei DM, la celebre piattaforma si appresta ora a dare il benvenuto a nuove feature per i canali broadcast, al fine di migliorare l’interazione tra creator e follower.

Instagram: tante nuove funzioni per i canali broadcast

La novità più significativa è l’introduzione della funzione “Risposte” nei canali broadcast. Grazie ad essa i partecipanti possono rispondere direttamente ai messaggi pubblicati dai creator, creando un’esperienza simile a quella dei normali post di Instagram. I canali, dunque, non sono più uno strumento di comunicazione unidirezionale, ma diventano così veri e proprio spazi di interazione sociale.

Sono stati poi introdotti i “Prompt”, una funzionalità pensata per stimolare il coinvolgimento degli utenti attraverso domande temporanee. Grazie a questa funzione, i creator hanno modo di pubblicare domande a cui gli utenti possono rispondere entro 24 ore con testo o foto e possono aggiungere pure like ai commenti degli altri utenti.

Per ottimizzare la gestione dei canali, Instagram ha altresì implementato nuovi strumenti di analisi. I creatori possono adesso monitorare diverse metriche importanti, tra cui il numero totale di interazioni, le condivisioni delle storie e i voti ai sondaggi. La piattaforma fornisce anche suggerimenti personalizzati e consigli pratici per aiutare i creator a far crescere e gestire il proprio pubblico in modo più efficace.

Queste nuove funzionalità sono già in fase di distribuzione a livello globale. Adam Mosseri, il CEO di Instagram, inizialmente ha anticipato l’aggiornamento abilitandolo sul suo canale “Aggiornamenti IG” all’inizio di questa settimana.