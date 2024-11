Instagram: condivisione della posizione nei DM

Meta ha annunciato tre interessanti novità per i messaggi diretti (DM) di Instagram. Gli utenti possono condividere la posizione geografica in tempo reale (disponibile solo in alcuni paesi), utilizzare oltre 300 nuovi sticker e scegliere un nickname che verrà mostrato durante le conversazioni private.

Novità per i DM di Instagram

La condivisione della posizione è una funzionalità offerta da tempo da Apple con Find My (Dov’è), Snapchat con Snap Map e WhatsApp. Ora è disponibile anche nei messaggi diretti di Instagram (non ancora in Italia). Gli utenti possono condividere la posizione geografica in tempo reale per un’ora al massimo nelle chat one-to-one e di gruppo.

La posizione non può essere inoltrata ad altre chat e nella parte superiore della conversazione viene indicato l’uso della funzionalità. La condivisione può essere disattivata in qualsiasi momento, senza attendere la scadenza. La posizione attuale viene mostrata su una mappa.

Meta ha inoltre aggiunto 17 pacchetti per un totale di oltre 300 nuovi sticker (adesivi) che possono essere utilizzati nei messaggi diretti. L’utente può anche impostare gli sticker preferiti, inclusi quelli creati con la funzionalità Ritagli o l’intelligenza artificiale.

Infine, Instagram consente ora di creare un nickname (soprannome) che verrà mostrato solo nei messaggi diretti al posto del nome utente. L’utente può anche scegliere un nickname per altre persone, ma è presente un’opzione per impedire tale modifica.

Adam Mosseri, capo di Instagram, ha comunicato che l’uso dei messaggi diretti è in aumento, quindi il pulsante potrebbe essere spostato al centro della barra inferiore.