Instagram: ecco la nuova funzione Trial Reels

Dopo le recenti novità per i canali broadcast, nelle score ore Meta ha annunciato l’implementazione di una nuova funzione per Instagram denominata Trial Reels, la quale consente di testare idee creative su un pubblico di non-follower, raccogliendo dati di engagement come visualizzazioni, like, commenti e condivisioni. La funzione è rivolta ai creator ed è pensata per eliminare le congetture ed esplorare nuovi formati senza temere come poi saranno mostrati i contenuti tra i propri follower.

Instagram: i creator possono ora creare dei Reel di prova

L’obiettivo di questa nuova funzione è fronteggiare un timore spesso diffuso tra i creatori: quello di proporre contenuti che si discostano dal loro stile abituale e che potrebbero non venire apprezzati dai follower esistenti. Con i Trial Reels, però, i creator possono adesso sperimetnare formati, generi o argomenti diversi, ottenendo una prima valutazione del potenziale successo dei loro contenuti.

“Spesso sentiamo dai creator che temono di postare troppo o di provare nuovi contenuti al di fuori del loro genere, per paura che non risuonino con il loro pubblico. Ora, se vuoi sperimentare nuovi formati di storytelling o argomenti, puoi avere un’idea preliminare di come potrebbero funzionare.” ha dichiarato Meta.

Per fruire della nuova funzione, i creator non devono far altro che accedere alla sezione denominata Trial quando creano un nuovo Reel nell’app Instagram. Una volta attiva, l’opzione sarà visibile accanto ai bozzetti dei Reel e potrà essere adoperata per qualsiasi nuovo contenuto.

Successivamente, quando la funzione viene sfruttata, un Reel di prova viene mostrato ai non-follower e informazioni chiave come visualizzazioni, Mi piace, condivisioni e commenti appariranno entro 24 ore dalla condivisione.

La nuova funzione è disponibile sin da subito per alcuni utenti selezionati e sarà resa accessibile a tutti i creator idonei durante le prossime settimane.