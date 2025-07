Instagram fa ascoltare le canzoni di Spotify nelle Storie

Instagram ha appena lanciato una funzione che sembrava scontata ma che mancava da sempre. La piattaforma di Meta ha finalmente risolto uno dei suoi problemi più fastidiosi. Quando si condivideva una canzone di Spotify nelle Storie, i follower vedevano solo un link muto. Ora cambia tutto.

Instagram consente di condividere le canzoni di Spotify con l’audio nelle Storie

Instagram ha annunciato che ora si possono ascoltare le anteprime delle canzoni condivise da Spotify direttamente nelle Storie. Sembra banale, ma non lo è affatto. Fino a ieri, quando si condivideva una canzone di Spotify su Instagram, gli amici vedevano solo un link muto. Un’esperienza frustrante, ma ora cambia tutto.

Basta pubblicare una canzone nella Storia, e i follower possono ascoltarne un’anteprima senza mai lasciare Instagram.

Questa novità arriva poche settimane dopo che Instagram ha introdotto una funzione simile per le Note. Gli utenti possono già condividere quello che stanno ascoltando in tempo reale. L’idea è di trasformare Instagram in una sorta di radio sociale, dove si scopre musica attraverso le persone che si seguono.

La vera guerra è contro TikTok

Questa, non è solo una funzione carina. È una dichiarazione di guerra a TikTok, che già domina questo spazio e influenza le classifiche musicali globali. È la classica strategia del “se non puoi batterli, copiali”. Ma stavolta con un twist: l’integrazione diretta con Spotify.

Perché questo cambia tutto?

Gli utenti non devono più lasciare l’app

La scoperta musicale diventa più spontanea

diventa più spontanea Instagram trasforma ogni Storia in una potenziale playlist condivisa

Il bonus: i font di Rosalía

Come ciliegina sulla torta, Instagram ha anche annunciato nuovi font per Storie e Reel. Il primo, è un carattere limitato nel tempo ispirato alla calligrafia di Rosalía. È una mossa di marketing intelligente: collaborare con artisti di alto profilo per creare contenuti esclusivi che attirino i loro fan sulla piattaforma. L’artista ha milioni di follower in tutto il mondo, quindi un font con la sua “firma” può spingere molte persone a usare la funzione sulla piattaforma. È possibile persino sbloccare simboli segreti disegnati a mano dalla cantante spagnola digitando caratteri come “:-)”, “***” e “<3”.

Instagram non sta solo aggiungendo una funzione. Sta costruendo un ecosistema dove si passa più tempo sull’app, si scopre la musica senza spostarsi, si condividi in modo più coinvolgente, e gli amici interagiscono di più con i propri contenuti.

È una mossa sottile, ma potente per trattenere gli utenti in un momento in cui l’attenzione è la risorsa più preziosa.