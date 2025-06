Instagram lancia la funzione repost nel feed

Instagram sta sperimentando una funzione che molti utenti aspettavano da anni: la possibilità di fare repost direttamente nel feed principale. Alcuni hanno già iniziato a vederla comparire nei loro account, segno che i test sono già in una fase più avanzata.

There's a repost button on Instagram posts now, but I can't use it 👀

I'm getting a “Unable to post” warning when I tap it. Maybe reposts are coming soon to Instagram, just like in Threads. pic.twitter.com/he4Rwbqcai

