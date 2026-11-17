Instagram ha annunciato un’integrazione che permette ai creator di aggiungere link affiliati Amazon direttamente nei reel e nei post del feed. I numeri sono generosi: fino a 30 prodotti per reel e 20 per post. Un solo contenuto può diventare un piccolo scaffale del supermercato, con tutto quello che ci passa davanti agli occhi in vendita.

I link affiliati Amazon su Instagram non sono una novità, si potevano già mettere nelle storie, nei DM e nella bio. Ora arrivano dove si guarda davvero, cioè nei contenuti. Meta ha spiegato che i link applicati direttamente su reel e post ottengono circa il doppio dei click rispetto a quelli in bio. Per ora è il dato dichiarato dall’azienda, e viene da chi ha tutto l’interesse a farlo sembrare convincente.

Zero commissioni, almeno da parte di Instagram

Aggiungere prodotti e link affiliati è gratis. Instagram dice di non trattenere nessuna commissione sugli acquisti e di non applicare costi di transazione. Il guadagno resta quello di Amazon, le commissioni continuano a essere pagate da loro. Prima di inserire un prodotto, il creator può vedere il tasso di commissione stimato.

I creator idonei devono collegare i propri account Instagram e Amazon Influencer dalla sezione Monetizzazione della Dashboard professionale. Fatto questo, Instagram aggiunge da solo i link affiliati quando si taggano prodotti Amazon. Chi guarda viene mandato verso l’app Amazon Shopping, e i link ora hanno anche un’anteprima con l’immagine, utile per capire al volo che cosa si sta per comprare.

C’è anche un cambiamento pratico. Con l’account Amazon Associates collegato, l’attribuzione affiliata scatta in automatico su qualsiasi prodotto Amazon aggiunto, anche se si incolla un normale link. Prima serviva per forza l’URL affiliato.

La partita con TikTok e YouTube

Dietro c’è una battaglia per accaparrarsi i creator, e di solito vince chi li fa guadagnare di più. Instagram vuole competere con TikTok e YouTube e prova a diventare un posto dove produrre contenuti conviene. Strumenti di monetizzazione più semplici sono un bel biglietto da visita. Bisogna vedere quanti creator ne approfitteranno e quanto i reel diventeranno vetrine.