È difficile pensare che si tratti solo di una coincidenza, ma proprio nel giorno del lungo down che ha colpito i servizi di Microsoft (Outlook e M365 su tutti), The Document Foundation ha ricevuto più di 1.000 donazioni. Ricordiamo che è la realtà che cura il progetto LibreOffice, suite open source che propone strumenti per la produttività alternativi a quelli del classico pacchetto Office e della sua nuova controparte cloud in abbonamento.

Più di 1.000 donazioni in un giorno

Ad annunciarlo è stata la fondazione stessa, con un post condiviso sulle pagine del blog ufficiale (link a fondo articolo) in cui parla di un nuovo record. L’intervento non cita la Big Tech in modo diretto, ma il riferimento ai problemi che l’hanno interessata sono chiari.

Sebbene non ci faccia alcun piacere riscontrare i problemi operativi che altre organizzazioni si trovano ad affrontare, le tempistiche suggeriscono che molte persone stiano riconsiderando la propria scelta di affidarsi a un unico fornitore di servizi cloud per i propri documenti.

Una suite offline ai tempi del cloud

Poter contare su strumenti che continuano a funzionare anche se viene meno la connessione internet o se qualcosa va storto nei data center garantisce la continuità operativa. Ne sanno qualcosa coloro che, la scorsa settimana, sono rimasti tagliati fuori dalla possibilità di inviare e ricevere email per oltre un giorno. C’è addirittura chi ha scelto di riportare in vita i fax.

Con LibreOffice, i tuoi documenti vengono archiviati localmente e i file ODF appartengono ai loro autori, non a un fornitore di servizi.

The Document Foundation ha da poco rilasciato la versione 26.8.3 di LibreOffice, risolvendo diversi bug individuati nel codice delle release precedenti. Vale la pena segnalare anche la posizione assunta nei confronti dell’intelligenza artificiale, scegliendo di non integrarla in modo nativo, ma consentendo comunque a chi lo desidera di implementarla ricorrendo alle estensioni. Insomma, nessuna forzatura che snaturerebbe la filosofia stessa del progetto.