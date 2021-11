Instagram Marketing: regole d'oro per brand di successo

Instagram, insieme ad altri Social Network come Facebook e TikTok, è una delle nuove e più importanti frontiere del marketing online. Sono sempre più infatti le persone che vi si affidano per sviluppare il proprio business o brand: un esempio sono gli influencer, diventate vere e proprie celebrità del web che hanno saputo sfruttare il poter capillare dei social per portare al successo il proprio marchio. Ma come muovere i primi passi all'interno di questo vasto mondo senza perdersi in un bicchier d'acqua?

Se vuoi imparare ad utilizzare Instagram in modo professionale partendo da zero, il nostro consiglio è rivolgerti ad insegnanti qualificati che sappiano darti le giuste dritte. Una possibilità è seguire i corsi proposti da Udemy, riconosciuti per la loro qualità e professionalità. In particolare “Instagram Marketing 2021: Corso Completo Professionale” potrebbe fare al caso tuo: il corso, sviluppato in 12 capitoli da 97 lezioni complessive, è al momento in offerta al 79% di sconto grazie alle promozioni dedicate al Black Friday.

Instagram Marketing: quali sono le regole d'oro?

Professionalità, comunicazione e contenuti di qualità: queste tre qualità, unite ad una serie di strategie, sono quello che ci vuole per sviluppare un brand di successo attraverso Instagram. All'interno del corso, l'insegnante Lorenzo Giustarini – consulente e formatore in Instagram ed Influencer Marketing – spiegherà come creare da zero un profilo per portarlo velocemente oltre i 10.000 followers donandogli un aspetto professionale, così da ottenere sempre più guadagni e clienti.

Il corso è adatto soprattutto a coloro che vogliono intraprendere una carriera da influencer, alle aziende, professionisti e social media manager che vorrebbero ottenere nuovi clienti attraverso l'Instagram Marketing e per chi vuole avviare un business online sfruttando il Social Media di Zuckerberg. Se anche tu condividi gli stessi obiettivi, puoi ottenere il corso a soli 18,99 euro (invece di 89,99) approfittando delle offerte dedicate al Black Friday. Le recensioni parlano chiaro: oltre 3.000 utenti hanno valutato positivamente le lezioni assegnando una media di 4,6 stelle su 5.